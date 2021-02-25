Карантин в Ивано-Франковской области: введены новые ограничения

В частности, приостанавливается учебный процесс в дошкольных учреждениях

В Ивано-Франковской области с пятницы, 26 февраля, начинают действовать новые карантинные ограничения.

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, данное решение принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, с 26 февраля в регионе будут приостановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

В детских дошкольных учреждениях приостанавливается учебный процесс, в учреждениях общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального, высшего образования образовательный процесс организуют с использованием дистанционного обучения.

Для населения на период карантина в Ивано-Франковской области будет применяться гибкий график работы, при технической возможности – график работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.

Кроме того, комиссия установила особый режим въезда на территорию области путем установления карантинных контрольно-пропускных пунктов.

[ + – ] Сообщение Руслана Марцинкива

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 26 февраля в области начнут действовать ограничения, которые действовали во время январского локдауна.

"С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые действовали во время жесткого карантина в январе. Это должно не допустить дальнейшего распространения COVID-19 в области и в целом по стране", — написал он.

В Министерстве здравоохранения пришли к выводу, что причиной новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стало скопление туристов, том числе иностранных, на горнолыжном курорте "Буковель".

А недавно перепрофилированное под больных с COVID-19 отделение областной клинической больницы Ивано-Франковска почти полностью заполнилось пациентами всего за несколько часов.