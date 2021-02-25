Карантин в Івано-Франківській області: введені нові обмеження

Зокрема, призупиняється навчальний процес у дошкільних установах.

В Івано-Франківській області з п'ятниці, 26 лютого, починають діяти нові карантинні обмеження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, це рішення ухвалене на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Так, з 26 лютого в регіоні будуть припинені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, а також приміського залізничного сполучення, автомобільного й електротранспорту в міському сполученні.

У дитячих дошкільних установах призупиняється навчальний процес, в установах загальної середньої освіти (зокрема спеціальних), позашкільної, професійної, професійної, вищої освіти освітній процес організовують з використанням дистанційного навчання.

Для населення на період карантину в Івано-Франківській області застосовуватиметься гнучкий графік роботи, за технічної можливості — графік роботи в режимі реального часу через інтернет зі збереженням зарплати.

Крім того, комісія встановила особливий режим в'їзду на територію області шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів.

[ + – ] Повідомлення Руслана Марцінківа

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 26 лютого в області почнуть діяти обмеження, які діяли під час січневого локдауну.

"З 26 лютого в Івано-Франківській області буде введений "червоний" рівень епідемічної небезпеки з тими обмеженнями, які діяли під час жорсткого карантину в січні. Це повинно не допустити подальшого поширення COVID-19 в області та в цілому по країні", — написав він.

У Міністерстві охорони здоров'я дійшли висновку, що причиною нового спалаху коронавірусу в Івано-Франківській області стало скупчення туристів, зокрема іноземних, на гірськолижному курорті "Буковель".

А нещодавно перепрофільоване під хворих із COVID-19 відділення обласної клінічної лікарні Івано-Франківська майже повністю заповнилося пацієнтами всього за кілька годин.