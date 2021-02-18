В Ивано-Франковске новое отделение для пациентов с COVID-19 заполнилось за считанные часы (фото)

Врачи областной клинической больницы отмечают, что количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, существенно возросло.

Недавно перепрофилированное под больных с COVID-19 отделение областной клинической больницы Ивано-Франковска почти полностью заполнилось пациентами всего за несколько часов.

Об этом сообщается на странице медзаведения в Facebook.

Отделение для пациентов с коронавирусом открыли в среду, 17 февраля, и уже через несколько часов палаты были заполнены.

"С сегодняшнего дня коронавирусных больных принимают на территории ожогового, эндокринологического, а также отделений нефрологии, анастезиологии и интенсивной терапии, аллергологии и пульмунологии", – говорится в сообщении.

По словам местных врачей, коронавирус "помолодел". Симптомы проявляются не сразу, при этом поражаются легкие.

"Кроме того, вирус помолодел, а отсутствие клинических признаков не означает, что в организме нет вирусной инфекции. Симптомов никаких, а легкие поражаются. При этом легочная ткань не так быстро восстанавливается, есть риск развития тромбозов, инсультов, инфарктов", – рассказала пульмонолог Галина Смачило.

Врачи отмечают, что количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, существенно возросло.

"Работаем в большом напряжении и сегодня гораздо больше кислородозависимых. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас в каждом из отделений более половины таких пациентов", – говорится в сообщении.

Врачи заявляют, что вирус – непредсказуемый, а на реабилитацию после болезни нужно много времени и усилий. Всех и каждого они призывают соблюдать карантина, сохранять дистанцию, заботиться об иммунитете.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 пациентов.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.