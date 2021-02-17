На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь из-за сложной ситуации с COVID-19

По словам Михаила Радуцкого, во многих населенных пунктах региона переполнены больницы зараженными коронавирусом.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 пациентов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области", — сообщил он.

По его словам, за последние сутки количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц — вчетверо.

"Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях — 100%", — говорит Радуцкий.

Мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", — сказал он.

Ивано-Франковщина установила печальный коронавирусный рекорд – лишь за последние сутки там диагностировали 646 случаев заражения COVID-19. Фокус попытался разобраться в причинах происходящего.