"Лежат в коридорах, в столовой, в кабинетах врачей". Западная Украина не может одолеть COVID-19

Ивано-Франковщина установила печальный коронавирусный рекорд – лишь за последние сутки там диагностировали 646 случаев заражения COVID-19. Фокус попытался разобраться в причинах происходящего.

На Западной Украине существенно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Наблюдается резкий всплеск числа заразившихся и, соответственно, госпитализированных. Морозы и снегопад затрудняют транспортировку заболевших в соседние регионы. А больницы на местах переполнены – люди лежат в коридорах, кабинетах врачей, не хватает медперсонала и лекарств.

COVID-19 наступает, власти бьют в набат

Во вторник, 16 февраля, на совещании у президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Ивано-Франковской области один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

По данным главы Кабмина, во многих населенных пунктах региона заполненность койкомест превышает 90%.

"В Ивано-Франковской области – один из самых больших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, что больше, чем в Киеве", – проинформировал Шмыгаль.

Зеленский в ответ на это заявил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".

[ + – ] На совещании у Владимира Зеленского 16 февраля

В связи со сложившейся ситуацией в область срочно выехал главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Статистика COVID: печальное лидерство

Ивано-Франковская область стала безоговорочным лидером среди регионов Украины по интенсивности распространения COVID-19, лишь на протяжении прошедших суток, согласно данным СНБО, там диагностировали еще 646 случаев заражения.

Сейчас на Ивано-Франковщине подтверждено уже 56 500 заражений коронавирусом. За последние сутки от последствий заболевания скончались 9 человек, всего в регионе вирус привел к 1067 летальным случаям.

[ + – ] Статистика СНБО по заболеваемости COVID на Ивано-Франковщине

Что творится в Ивано-Франковске

По словам местных чиновников, по состоянию на 16 февраля в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска больными пневмонией и с и подозрениями на COVID-19 были заполнены 95% коек. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения местного горисполкома Мария Бойко.

"В Центральной городской клинической больнице практически нет ни одной свободной кровати. Все физические кровати, которые были в больнице, были на списании, уже взяли. Пациенты лежат в коридорах, в столовой, в кабинетах врачей", — рассказала она.

По словам Бойко, всего в больнице 333 пациента с пневмониями, только за минувшие сутки госпитализированы 95 человек, из них у 79 диагностирована пневмония. На кислородных аппаратах в больнице находятся 89 человек.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждает, что поговорил с руководством учреждения и из больницы в ближайшие дни должны выписать 50-60 человек, которые смогут долечиваться дома, чтобы освободить места. Также мэр поручил готовить кровати для больных в поликлиниках.

В Ивано-Франковской городской клинической больнице № 1 сейчас лечат 198 пациентов, из них 155 болеют пневмонией. Кровати в больнице заполнены на 77%.

[ + – ] Больница в Ивано-Франковске

Неумолимая статистика

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и региональных лабораторий, на своей странице в Facebook регулярно сообщает о ситуации с заболеваемостью короновирусом как в Украине, так и в Европе.

Он отмечает, что с 15 февраля госпитализации перешли к росту по всей Украине. Наибольший рост наблюдался в 9 областях:

Ивано-Франковская обл +463

Винницкая +163

Закарпатская обл +123

Черновицкая +124

Тернопольская +50

Житомирская +26

Сумская +23

Хмельницкая +8

Киевская область +2

[ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине [ + – ] COVID на западной Украине

Что касается пациентов, находящихся в реанимации, самая плохая ситуация на сегодняшний день наблюдается в Ивано-Франковской области, где рост госпитализаций пациентов с COVID-19 составил 204% за период чуть более месяца.

Также блогер показывает уровень заполненности койкомест в больницах, из графика видно, что ситуация более чем угрожающая.

[ + – ] Заполняемость койкомест в больницах региона

Для сравнения Истребин приводит уровень госпитализаций в некоторых европейских странах с наиболее напряженной ситуацией за последний квартал. Так, в крупнейших европейских странах (кроме Германии) наметился существенный спад заболеваемости.

[ + – ] Госпитализация больных COVID в европейских странах

Что говорят местные жители

Ситуацию с коронавирусом на Западной Украине активно комментируют в соцсетях. Люди высказывают предположения, с чем связан столько резкий рост заболеваемости, а также делятся своими личными историями пребывания в больницах.

"Вот интересно, почему у нас такая статистика? Напраздновали? Но ведь и Львов, и Тернополь так же гуляли! У нас реально ооочень много сейчас больных", – пишет Галина Галинкина.

[ + – ] Сообщение Галины Галинкиной - скриншот

"Да потому что каждый что-то хочет доказать не нужно, каждый на свои волне, мол, корона – это всемирная выдумка, меня никто не заставит маску носить и т.д. А потом втихаря лечатся по больницам и бабки тратят", – отвечает ей Петр Лейбюк.

[ + – ] Сообщение Петра Лейбюка - скриншот

"Все должны понимать, что вся Украина сейчас едет на Франковщину отдыхать, а более конкретно – в горы, на Буковель, поэтому мне кажется распространение вируса логичным, как и то, что массовость заражения на Франковщине такая", – считает Владимир Колос.

[ + – ] Сообщение Владимира Колоса - скриншот

С ним согласен пользователь Иван Иван.

"Благодаря бешеному количеству туристов, посетивших Буковель! Там было скопление людей аншлаг! Теперь обратный удар!", – пишет он.

[ + – ] Сообщение Иван Ивана

В чем местные жители видят причину всплеска COVID

Местные жители комментируют переполненность больниц в связи с резким всплеском числа заболевших, а также высказывают предположения, с чем связан всплеск заболеваемостью.

"Совсем недавно Марцинкив (мэр Ивано-Франковска. – Ред.) заявлял, что у нас все норм с ковидом и звал всех на пикет за стоячие места в автобусах. Похоже, это уже не актуально. Самое время бороться за стоячие места в городских больницах", – возмущен Сергей Борис.

[ + – ] Сообщение Сергея Бориса - скриншот

"Ужас что делается, кислорода форуме люди в коридорах теряют сознание, врачей не хватает, ситуация критическая!", – рассказывает Ната Зубило.

[ + – ] Сообщение Наты Зубило - скриншот

Женщине отвечает пользователь Оландр Черкас.

"Об этом говорили, о последствиях пренебрежения противоэпидемических мероприятий, но кто слышал. Безумное празднования, службы в переполненных церквях, массовые мероприятия под эгидой местных руководителей вот и имеем проблему. А еще мерзавцы, призывающие в соцсетях пренебрегать карантином.", – пишет он.

[ + – ] Сообщение Оландра Черкаса - скриншот

Ранее сообщалось, что большинство украинцев в той или иной степени не доверяют официальной статистике о COVID-19, причем доля сомневающихся растет. В сентябре прошлого года доля тех, кто в целом чувствовал недоверие, составляла 58% взрослого населения Украины, а в январе она достигла 67%.

Также мы писали, что по состоянию на 6 января 2021 года вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь прививки делают людям из групп риска, среди которых пенсионеры, медики, и люди с сопутствующими заболеваниями.

Фокус сообщал о том, что заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca была подана в понедельник, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения.