Вакцинацию от ковида уже начали более 30 стран, – ВОЗ

В организации пообещали как можно быстрее поставлять вакцины в более бедные страны.

По состоянию на 6 января 2021 года вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

В первую очередь прививки делают людям из групп риска, среди которых пенсионеры, медики, и люди с сопутствующими заболеваниями.

В организации добавили, что будут способствовать программе COVAX, которую поддержали 190 стран, и как можно быстрее поставлять вакцины в более бедные страны.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

В ВОЗ также отметили, что вакцину Pfizer/BioNTec добавили в перечень лекарственных средств экстренного использования.

"Было также приятно видеть начало внедрения вакцины AstraZeneca", – заявили в организации.

Напомним, недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.