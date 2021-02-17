"Лежать у коридорах, у їдальні, у кабінетах лікарів". Західна Україна не може здолати COVID-19

Івано-Франківщина встановила сумний коронавірусний рекорд — лише за останню добу там діагностували 646 випадків зараження COVID-19. Фокус спробував розібратися в причинах того, що відбувається.

На Західній Україні істотно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Спостерігається різкий сплеск числа тих, хто заразився і, відповідно, госпіталізованих. Морози і снігопад ускладнюють транспортування хворих у сусідні регіони. А лікарні на місцях переповнені — люди лежать у коридорах, кабінетах лікарів, не вистачає медперсоналу і ліків.

COVID-19 настає, влада б'є на сполох

У вівторок, 16 лютого, на нараді в президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Івано-Франківській області один з найвищих показників захворюваності на коронавірус.

За даними голови Кабміну, у багатьох населених пунктах регіону заповненість ліжкомісць перевищує 90%.

"В Івано-Франківській області — один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок — у середньому 73%. За минулу добу захворів 621 чоловік. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у Києві ", — поінформував Шмигаль.

Зеленський у відповідь на це заявив, що із ситуацією "треба ретельно розібратися" і, у зв'язку з негодою, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".

[ + – ] На нараді у Володимира Зеленського 16 лютого

У зв'язку зі сформованою ситуацією в область терміново виїхав головний державний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Статистика COVID: сумне лідерство

Івано-Франківська область стала беззаперечним лідером серед регіонів України за інтенсивністю поширення COVID-19, лише протягом минулої доби, згідно з даними РНБО, там діагностували ще 646 випадків зараження.

Наразі на Івано-Франківщині підтверджено вже 56 500 заражень коронавірусом. За останню добу від наслідків захворювання померли 9 осіб, усього в регіоні вірус призвів до 1 067 летальних випадків.

[ + – ] Статистика РНБО із захворюваності на COVID на Івано-Франківщині

Що твориться в Івано-Франківську

За словами місцевих чиновників, станом на 16 лютого в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська хворими на пневмонію і з і підозрами на COVID-19 були заповнені 95% ліжок. Про це повідомила начальник управління охорони здоров'я місцевого міськвиконкому Марія Бойко.

"У Центральній міській клінічній лікарні практично немає жодної вільної ліжка. Усі фізичні ліжка, які були в лікарні, уже зайняті. Пацієнти лежать у коридорах, у їдальні, у кабінетах лікарів", — розповіла вона.

За словами Бойка, усього в лікарні 333 пацієнти з пневмоніями, тільки за минулу добу госпіталізовано 95 осіб, з них у 79 діагностовано пневмонію. На кисневих апаратах у лікарні перебувають 89 осіб.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджує, що поговорив з керівництвом установи та з лікарні найближчими днями повинні виписати 50-60 чоловік, які зможуть доліковуватися вдома, щоб звільнити місця. Також мер доручив готувати ліжка для хворих у поліклініках.

В Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 наразі лікують 198 пацієнтів, з них 155 хворіють на пневмонію. Ліжка в лікарні заповнені на 77%.

[ + – ] Лікарня в Івано-Франківську

Невблаганна статистика

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторій, на своїй сторінці у Facebook регулярно повідомляє про ситуацію з захворюваністю коронавірусом як в Україні, так і в Європі.

Він зазначає, що з 15 лютого госпіталізації перейшли до зростання по всій Україні. Найбільше зростання спостерігалося в 9 областях:

Івано-Франківська обл +463

Вінницька +163

Закарпатська обл +123

Чернівецька +124

Тернопільська +50

Житомирська +26

Сумська +23

Хмельницька +8

Київська область +2

[ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні [ + – ] COVID на західній Україні

Що стосується пацієнтів, які перебувають у реанімації, найгірша ситуація на сьогодні спостерігається в Івано-Франківській області, де зростання госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 становить 204% за період трохи більше місяця.

Також блогер показує рівень заповнювання ліжкомісць у лікарнях, з графіку видно, що ситуація більш, ніж загрозлива.

[ + – ] Заповнюваність ліжкомісць у лікарнях регіону

Для порівняння Істребін наводить рівень госпіталізацій у деяких європейських країнах з найбільш напруженою ситуацією за останній квартал. Так, у найбільших європейських країнах (крім Німеччини) помітний істотний спад захворюваності.

[ + – ] Госпіталізація хворих на COVID у європейських країнах

Що кажуть місцеві жителі

Ситуацію з коронавірусом на Західній Україні активно коментують у соцмережах. Люди висловлюють припущення, з чим пов'язане таке різке зростання захворюваності, а також діляться своїми особистими історіями перебування в лікарнях.

"От цікаво, чому в нас така статистика? Насвяткувалися? Але ж і Львів, і Тернопіль так само гуляли! У нас реально дуууже багато зараз хворих", — пише Галина Галинкіна.

[ + – ] Повідомлення Галини Галинкіної — скріншот

"Та тому що кожен щось хоче довести не потрібне, кожен на свої хвилі, мовляв, корона — це всесвітня вигадка, мене ніхто не змусить маску носити і т.д. А потім нишком лікуються по лікарнях і бабки витрачають", — відповідає їй Петро Лейбюк.

[ + – ] Повідомлення Петра Лейбюка — скріншот

"Усі повинні розуміти, що вся Україна зараз їде на Франківщину відпочивати, а більш конкретно — у гори, на Буковель, тому мені здається поширення вірусу логічним, як і те, що масовість зараження на Франківщині така", — вважає Володимир Колос.

[ + – ] Повідомлення Володимира Колоса — скріншот

З ним згоден користувач Іван Іван.

"Завдяки бурхливій кількості туристів, що відвідали Буковель! Там було скупчення людей аншлаг! Тепер зворотний удар!", — пише він.

[ + – ] Повідомлення Івана Івана

У чому місцеві жителі бачать причину сплеску COVID

Місцеві жителі коментують переповненість лікарень у зв'язку з різким сплеском кількості хворих, а також висловлюють припущення, з чим пов'язаний сплеск захворюваності.

"Зовсім нещодавно Марцінків (мер Івано-Франківська. — ред.) заявляв, що в нас усе норм з ковідом і кликав усіх на пікет за стоячі місця в автобусах. Схоже, це вже не актуально. Саме час боротися за стоячі місця в міських лікарнях", — обурений Сергій Борис.

[ + – ] Повідомлення Сергія Бориса — скріншот

"Жах що робиться, кисню немає, люди в коридорах непритомніють, лікарів не вистачає, ситуація критична!", — розповідає Ната Зубило.

[ + – ] Повідомлення Нати Зубило — скріншот

Жінці відповідає користувач Оландр Черкас.

"Про це говорили, про наслідки нехтування протиепідемічними заходами, але хто чув. Божевільне святкування, служби в переповнених церквах, масові заходи під егідою місцевих керівників ось і маємо проблему. А ще мерзотники, що закликають у соцмережах нехтувати карантином.", — пише він.

[ + – ] Повідомлення Оландра Черкаса — скріншот

Раніше повідомлялося, що більшість українців тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про COVID-19, причому частка тих, хто сумнівається, зростає. У вересні минулого року частка тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, а в січні вона досягла 67%.

Також ми писали, що станом на 6 січня 2021 року вакцинацію від коронавірусу почали понад 30 країн. Про це повідомила прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я. У першу чергу щеплення роблять людям з груп ризику, серед яких пенсіонери, медики і люди із супутніми захворюваннями.

Фокус повідомляв про те, що заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca була подана в понеділок, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.