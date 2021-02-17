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"Лежать у коридорах, у їдальні, у кабінетах лікарів". Західна Україна не може здолати COVID-19

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Івано-Франківськ, лікарня, COVID-19, хворий,
Фото: Громадське | Лікарня в Івано-Франківську

Івано-Франківщина встановила сумний коронавірусний рекорд — лише за останню добу там діагностували 646 випадків зараження COVID-19. Фокус спробував розібратися в причинах того, що відбувається.

На Західній Україні істотно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Спостерігається різкий сплеск числа тих, хто заразився і, відповідно, госпіталізованих. Морози і снігопад ускладнюють транспортування хворих у сусідні регіони. А лікарні на місцях переповнені — люди лежать у коридорах, кабінетах лікарів, не вистачає медперсоналу і ліків.

COVID-19 настає, влада б'є на сполох

У вівторок, 16 лютого, на нараді в президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Івано-Франківській області один з найвищих показників захворюваності на коронавірус.

За даними голови Кабміну, у багатьох населених пунктах регіону заповненість ліжкомісць перевищує 90%.

"В Івано-Франківській області — один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок — у середньому 73%. За минулу добу захворів 621 чоловік. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у Києві ", — поінформував Шмигаль.

Зеленський у відповідь на це заявив, що із ситуацією "треба ретельно розібратися" і, у зв'язку з негодою, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".

Зеленський, Шмигаль, нарада, COVID-19 — фото
На нараді у Володимира Зеленського 16 лютого

У зв'язку зі сформованою ситуацією в область терміново виїхав головний державний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Статистика COVID: сумне лідерство

Івано-Франківська область стала беззаперечним лідером серед регіонів України за інтенсивністю поширення COVID-19, лише протягом минулої доби, згідно з даними РНБО, там діагностували ще 646 випадків зараження.

Наразі на Івано-Франківщині підтверджено вже 56 500 заражень коронавірусом. За останню добу від наслідків захворювання померли 9 осіб, усього в регіоні вірус призвів до 1 067 летальних випадків.

РНБО, статистика, COVID, Івано-Франківщина
Статистика РНБО із захворюваності на COVID на Івано-Франківщині

Що твориться в Івано-Франківську

За словами місцевих чиновників, станом на 16 лютого в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська хворими на пневмонію і з і підозрами на COVID-19 були заповнені 95% ліжок. Про це повідомила начальник управління охорони здоров'я місцевого міськвиконкому Марія Бойко.

"У Центральній міській клінічній лікарні практично немає жодної вільної ліжка. Усі фізичні ліжка, які були в лікарні, уже зайняті. Пацієнти лежать у коридорах, у їдальні, у кабінетах лікарів", — розповіла вона.

За словами Бойка, усього в лікарні 333 пацієнти з пневмоніями, тільки за минулу добу госпіталізовано 95 осіб, з них у 79 діагностовано пневмонію. На кисневих апаратах у лікарні перебувають 89 осіб.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджує, що поговорив з керівництвом установи та з лікарні найближчими днями повинні виписати 50-60 чоловік, які зможуть доліковуватися вдома, щоб звільнити місця. Також мер доручив готувати ліжка для хворих у поліклініках.

В Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 наразі лікують 198 пацієнтів, з них 155 хворіють на пневмонію. Ліжка в лікарні заповнені на 77%.

Івано-Франківськ, лікарня, COVID-19, хворий — фото
Лікарня в Івано-Франківську

Невблаганна статистика

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторій, на своїй сторінці у Facebook регулярно повідомляє про ситуацію з захворюваністю коронавірусом як в Україні, так і в Європі.

Він зазначає, що з 15 лютого госпіталізації перейшли до зростання по всій Україні. Найбільше зростання спостерігалося в 9 областях:

  • Івано-Франківська обл +463
  • Вінницька +163
  • Закарпатська обл +123
  • Чернівецька +124
  • Тернопільська +50
  • Житомирська +26
  • Сумська +23
  • Хмельницька +8
  • Київська область +2
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні
COVID на західній Україні

Що стосується пацієнтів, які перебувають у реанімації, найгірша ситуація на сьогодні спостерігається в Івано-Франківській області, де зростання госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 становить 204% за період трохи більше місяця.

Також блогер показує рівень заповнювання ліжкомісць у лікарнях, з графіку видно, що ситуація більш, ніж загрозлива.

Івано-франківськ, лікарні, COVID, койкомісця, заповнюваність,
Заповнюваність ліжкомісць у лікарнях регіону

Для порівняння Істребін наводить рівень госпіталізацій у деяких європейських країнах з найбільш напруженою ситуацією за останній квартал. Так, у найбільших європейських країнах (крім Німеччини) помітний істотний спад захворюваності.

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Госпіталізація хворих на COVID у європейських країнах

Що кажуть місцеві жителі

Ситуацію з коронавірусом на Західній Україні активно коментують у соцмережах. Люди висловлюють припущення, з чим пов'язане таке різке зростання захворюваності, а також діляться своїми особистими історіями перебування в лікарнях.

"От цікаво, чому в нас така статистика? Насвяткувалися? Але ж і Львів, і Тернопіль так само гуляли! У нас реально дуууже багато зараз хворих", — пише Галина Галинкіна.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Галини Галинкіної — скріншот

"Та тому що кожен щось хоче довести не потрібне, кожен на свої хвилі, мовляв, корона — це всесвітня вигадка, мене ніхто не змусить маску носити і т.д. А потім нишком лікуються по лікарнях і бабки витрачають", — відповідає їй Петро Лейбюк.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Петра Лейбюка — скріншот

"Усі повинні розуміти, що вся Україна зараз їде на Франківщину відпочивати, а більш конкретно — у гори, на Буковель, тому мені здається поширення вірусу логічним, як і те, що масовість зараження на Франківщині така", — вважає Володимир Колос.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Володимира Колоса — скріншот

З ним згоден користувач Іван Іван.

"Завдяки бурхливій кількості туристів, що відвідали Буковель! Там було скупчення людей аншлаг! Тепер зворотний удар!", — пише він.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Івана Івана

У чому місцеві жителі бачать причину сплеску COVID

Місцеві жителі коментують переповненість лікарень у зв'язку з різким сплеском кількості хворих, а також висловлюють припущення, з чим пов'язаний сплеск захворюваності.

"Зовсім нещодавно Марцінків (мер Івано-Франківська. — ред.) заявляв, що в нас усе норм з ковідом і кликав усіх на пікет за стоячі місця в автобусах. Схоже, це вже не актуально. Саме час боротися за стоячі місця в міських лікарнях", — обурений Сергій Борис.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Сергія Бориса — скріншот

"Жах що робиться, кисню немає, люди в коридорах непритомніють, лікарів не вистачає, ситуація критична!", — розповідає Ната Зубило.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Нати Зубило — скріншот

Жінці відповідає користувач Оландр Черкас.

"Про це говорили, про наслідки нехтування протиепідемічними заходами, але хто чув. Божевільне святкування, служби в переповнених церквах, масові заходи під егідою місцевих керівників ось і маємо проблему. А ще мерзотники, що закликають у соцмережах нехтувати карантином.", — пише він.

Західна Україна, коронавірус, місцеві жителі, коментарі,
Повідомлення Оландра Черкаса — скріншот

Раніше повідомлялося, що більшість українців тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про COVID-19, причому частка тих, хто сумнівається, зростає. У вересні минулого року частка тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, а в січні вона досягла 67%.

Також ми писали, що станом на 6 січня 2021 року вакцинацію від коронавірусу почали понад 30 країн. Про це повідомила прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я. У першу чергу щеплення роблять людям з груп ризику, серед яких пенсіонери, медики і люди із супутніми захворюваннями.

Фокус повідомляв про те, що заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca була подана в понеділок, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.