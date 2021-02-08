Только один из пяти украинцев доверяет официальной коронавирусной статистике

Не доверяют в целом официальной статистике о ковиде 67% взрослого населения.

Большинство украинцев в той или иной степени не доверяют официальной статистике о COVID-19, причем доля сомневающихся растет. В сентябре прошлого года доля тех, кто в целом чувствовал недоверие, составляла 58% взрослого населения Украины, а в январе она достигла 67%. Соответственно за этот же период сократилась с 28% до 19% доля тех, у кого официальная статистика вызывает доверие.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Со времени начала в Украине карантинных мероприятий по борьбе с коронавирусом менялось отношение к серьезности заболевания COVID-19. В апреле 2020 года большинство украинцев (68%) считали коронавирус действительно серьезным заболеванием, а к ковид-диссидентам можно было отнести примерно 28%. Снижение уровня заболеваемости и ослабление карантинных мероприятий привело к тому, что летом прошлого года эти доли стали 49% и 44% соответственно. С началом второй волны эпидемии доля ковид-диссидентов начала быстро уменьшаться. В начале 2021 года только примерно один из десяти взрослых жителей страны (10%) испытывал сомнения по поводу опасности болезни. В то время как три четверти (74%) видели в коронавирусе серьезную угрозу жизни.

В апреле прошлого года, когда борьба с эпидемией коронавируса только начинала разворачиваться, половина взрослого населения (50%) выражала большую или меньшую уверенность в том, что отечественное здравоохранение справится с со своими задачами. Тех, кто не верил в это, было 41%. К началу новой волны коронавируса оптимистов стало почти вдвое меньше (28%). Уменьшилось и количество пессимистов (33%). При этом резко – с 9% до 39% – выросла доля тех, кто считал, что отечественное здравоохранение с частью задач способно справляться, а с частью — нет. В январе большинство украинцев (43%) пессимистично оценивают деятельность отечественного здравоохранения по борьбе с коронавирусом. На втором месте (31%) те, кто оценивает его неоднозначно. Оптимистов осталось 26%.

Опрос проводился с 20 января по 1 февраля. Опрошено 1802 респондента в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением оккупированных территорий). Метод опроса – личное формализованное интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, КМИС опубликовал результаты проведенного ими в декабре 2020 года соцопроса, который касается уровня доверия украинцев к социологическим исследованиям в Украине. Оказалось, что доверяют соцопросам "от организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований" лишь 41% опрошенных.

Результаты социсследования, проведенного, в том числе, Фондом "Деминициативы" им. Илька Кучерива, свидетельствуют о том, что Украина попала на 5 место в ТОПе самых несчастных стран мира.

Согласно соцопросу "Рейтинга", проведенному с 12 по 14 декабря, 51% украинцев считали прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.