Результатам соцопросов доверяют лишь 41% украинцев, - исследование КМИС

"Не доверяют" украинским социсследованиям 21% опрошенных.

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты проведенного ими в декабре 2020 года соцопроса, который касается уровня доверия украинцев к социологическим исследованиям в Украине. Так, оказалось, что доверяют "соцопросам от организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований" лишь 41% опрошенных.

При этом заявили, что им "тяжело ответить" 36% участников исследования, отказались давать какой-либо ответ 1% респондентов, а сказали, что "не доверяют соцопросам" 21% опрошенных.

В КМИСе отмечают, что баланс доверия и недоверия (% тех, кто доверяет соцопросам минус % тех, кто им не доверяет) составляет 20%.

Опрос проводился с 1 по 12 декабря 2020 Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошено 2001 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% — для показателей, близких к 10%, 1.4% — для показателей, близких к 5%.

Исследователи отмечают, что ситуация с уровнем доверия к соцопросам в Украине за прошедший год практически не изменилась: в конце 2019 года 42% респондентов аналогичного опроса заявили, что "доверяют" результатам социсследований, 21% — что "не доверяют", а 36% отметили, что им "тяжело ответить".

[ + – ] Данные КМИС. Уровень доверия украинцев к соцопросам в разные годы Фото: скриншот

Напомним, результаты социсследования, проведенного, в том числе, Фондом "Деминициативы" им. Илька Кучерива, свидетельствуют о том, что Украина попала на 5 место в ТОПе самых несчастных стран мира.

Согласно соцопросу от "Рейтинга", проведенному с 12 по 14 декабря, 51% украинцев считали прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.