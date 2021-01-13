Украина - на 5 месте в ТОПе самых несчастных стран мира, - опрос

Индекс счастья жителей Украины составил лишь 14%.

Фонд "Деминициативы" им. Илька Кучерива и КМИС в начале декабря провели соцопрос, посвященный уровню счастья украинцев. Согласно опубликованным результатам, 49% респондентов ответили, что чувствуют себя счастливыми, 35% — что "несчастливы", а 14% не дали четкого ответа на этот вопрос.

Таким образом, индекс счастья украинцев составил 14% (49%-35%). Результаты аналогичных опросов в 40 других странах показали, что Украина оказалась по индексу счастья на одном из последних мест среди стран, в которых проводили исследование.

В частности, ниже индекс счастья лишь у Армении (12%), Гонконга (7%), Ганы (0%) и Северной Македонии (-3%).

Самый высокий индекс счастья у Киргизстана (85%), Казахстана (78%), Еквадора (77%), Колумбии (77%) и Азербайджана. У соседней Польши этот показатель составляет 39%, а в России — 19%.

В среднем по миру в 2020 году индекс счастья составлял 40%.

[ + – ] Индекс счастья в мире Фото: Фонд "Деминициативы" им. И. Кучерива

Представители "Деминициатив" отметили, что в 2019 году индекс счастья украинцев был значительно выше, чем в 2020 году — 33%.

Опрос в Украине проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Во всем мире всего было опрошено 38 709 человек. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин или лично, или по телефону, или через Интернет. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.

Напомним, согласно соцопросу от "Рейтинга", проведенному с 12 по 14 декабря, 51% украинцев считали прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.