Названы главные достижения 2020 года: "режим тишины" на Донбассе и строительство дорог

13% опрошенных ответили, что в 2020 году "не было никаких достижений".

Согласно результатам соцопроса от группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 14 декабря, больше половины украинцев — 51% — считают "прекращение обстрелов на Донбассе" одним из основных достижений 2020 года. 43% назвали одним из таких достижений "строительство дорог".

В целом, ответы респондентов распределились таким образом (можно было выбирать до трех вариантов):

51% — объявление режима "тишины", прекращение огня на Донбассе; 43% — строительство дорог; 21% — освобождение Виталия Маркива из заключения в Италии; 17% — соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Британией; 14% — программа "Доступные кредиты 5-7-9%"; 13% — запуск приложения "Дія" (цифровой паспорт, водительское удостоверение); 9% — открытие рынка земли; 7% — проведение местных выборов; 5% — легализация игрального бизнеса.

1% опрошенных сказали "другое", 3% затруднились с ответом, а 13% заявили, что в 2020 году "не было никаких достижений".

В этом же опросе украинцев спрашивали об уровне доверия к политикам. В тройке лидеров по уровню доверия оказались Владимир Зеленский, Виталий Кличко и Владимир Гройсман, а лидерами по уровню недоверия стали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Этот же опрос показал, что деятельность президента Владимира Зеленского по борьбе с COVID-19 устраивает 36% украинцев, а "не устраивает" — 60% (4% сказали — "тяжело ответить"). При этом деятельность Министерства здравоохранения Украины по борьбе с коронавирусной инфекцией не поддерживают 67% опрошенных, тогда как поддерживают ее лишь 29% респондентов.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыдущий такой опрос "Рейтинг" провел с 28 по 30 ноября.

Напомним, на сайте Фокус сейчас проходит народное голосование за самых влиятельных украинцев 2020 года. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. За первые сутки голосования в ТОП-5 оказались Петр Порошенко, Галина Герега, Юлия Тимошенко, Людмила Денисова и Владимир Зеленский. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.