Лидерами по уровню недоверия стали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, - рейтинг

Спикеру ВРУ Разумкову "не доверяют" 34% опрошенных, тогда как президенту Зеленскому — 54%.

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты свежего соцопроса, проведенного 12-14 декабря. Среди прочего у респондентов узнавали, насколько они доверяют украинским политикам. В тройке лидеров по уровню доверия оказались Владимир Зеленский, Виталий Кличко и Владимир Гройсман, а самый низкий антирейтинг оказался у спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

Опрошенные так отвечали на вопрос "насколько вы доверяете таким политикам?":

Владимир Зеленский — 43% "доверяют", 54% "не доверяют";

Виталий Кличко — 32% "доверяют", 54% "не доверяют";

Гройсман Владимир — 29% "доверяют", 60% "не доверяют";

Дмитрий Разумков — 26% "доверяют", 34% "не доверяют" (и еще 35% ответили, что "не слышали о таком");

Юлия Тимошенко — 25% "доверяют", 71% "не доверяют";

Юрий Бойко — 24% "доверяют", 55% "не доверяют" (17% ответили, что не "слышали о таком");

Петр Порошенко — 22% "доверяют", 75% "не доверяют";

Денис Шмыгаль — 15% "доверяют", 46% "не доверяют" (34% ответили, что "не слышали о таком").

Лидерами по уровню недоверия стали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

[ + – ] Уровень доверия к украинским политикам 12-14 декабря 2020 года

Этот же опрос показал, что деятельность президента Владимира Зеленского по борьбе с COVID-19 устраивает 36% украинцев, а "не устраивает" — 60% (4% сказали — "тяжело ответить"). При этом деятельность Министерства здравоохранения Украины по борьбе с коронавирусной инфекцией не поддерживают 67% опрошенных, тогда как поддерживают ее лишь 29% респондентов.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыдущий такой опрос "Рейтинг" провел с 28 по 30 ноября. Тогда в лидерах по уровню доверия к политикам тоже оказались Зеленский, Кличко и Гройсман.

А результаты мониторинга 15-17 ноября показали, что в лидерах по уровню доверия оказались Владимир Зеленский (46% опрошенных доверяли, а 51% не доверял), Дмитрий Разумков (32% на 36%) и Юлия Тимошенко (25% на 72%).

Напомним, на сайте Фокус сейчас проходит народное голосование за самых влиятельных украинцев. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. За первые сутки голосования в ТОП-5 оказались Петр Порошенко, Галина Герега, Юлия Тимошенко, Людмила Денисова и Владимир Зеленский. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.