Рейтинг доверия к украинским политикам: в лидерах Зеленский, Кличко и Гройсман, - соцопрос

44% опрошенных доверяют Зеленскому, 33% — Кличко, 31% — Гройсману.

Согласно результатам соцопроса группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября, в лидерах по уровню доверия среди украинских политиков оказались президент Владимир Зеленский (44% доверяют, 53% не доверяют), мэр Киева Виталий Кличко (33% и 54%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (31% и 58%).

Дальнейший ТОП политиков по уровню доверия выглядит так:

Дмитрий Разумков — 27% доверяют и 32% не доверяют;

Юлия Тимошенко — 25% и 71%;

Юрий Бойко — 24% и 53%;

Петр Порошенко — 22% и 75%;

Арсен Аваков — 22% и 65%;

Арсений Яценюк — 15% и 78%;

Денис Шмыгаль — 15% и 46%;

Андрей Ермак — 9% и 44%.

Антилидерами по уровню недоверия стали бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (78%), пятый президент Украины Петр Порошенко (75%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (71%).

Не знают таких политиков, как главу Офиса президента Андрея Ермака 42% респондентов, главу ВРУ Дмитрия Разумкова — 35%, а нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля — 34%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Отметим, результаты предыдущего аналогичного опроса "Рейтинга" были опубликованы 19 ноября. Тогда в лидерах по уровню доверия оказались Владимир Зеленский (46% опрошенных доверяли, а 51% не доверял), Дмитрий Разумков (32% на 36%) и Юлия Тимошенко (25% на 72%).

Напомним, исследование показало, что 62% украинцев не удовлетворены деятельностью Зеленского в борьбе с коронавирусом. А 40% жителей Украины заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.