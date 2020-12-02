62% не удовлетворены деятельностью Зеленского в борьбе с коронавирусом, - соцопрос

58% опрошенных поддерживают введение локдауна в Украине на новогодние праздники.

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты их опроса, касающегося общественных настроений украинцев на карантине. Исследование провели 28-30 ноября. 62% опрошенных заявили, что они не удовлетворены действиями президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, а 34% — что довольны.

Деятельностью Минздрава по противодействию COVID-19 удовлетворены 28% опрошенных, а 68% остались недовольны. Работа МВД не нравится 60% респондентов, а нравится — 28%.

Больше всего украинцев не удовлетворяет работа Верховной Рады (78%) и Кабмина (72%).

45% респондентов ответили, что меры, введенные властью по противодействию коронавирусной пандемии, являются оптимальными. 30% назвали их слишком мягкими, а 11% — слишком жесткими. В группе "Рейтинг" отметили, что за последние две недели количество тех, кто считает действия властей слишком мягкими, увеличилось.

За две недели поддержка локдауна (жесткого карантина) возросла с 36 до 42%, а количество их противников уменьшилось с 61% до 55%. 58% опрошенных заявили, что поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (а 40% высказались против такого решения).

Уровень поддержки "карантина выходного дня" за две недели также уменьшился — с 49 до 44%. Лишь 34% опрошенных считают, что благодаря "карантинным выходным" распространение COVID-19 пойдет на уменьшение.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Отметим, результаты предыдущего аналогичного опроса "Рейтинга" были опубликованы 19 ноября.

Напомним, 29 ноября нардеп Александр Дубинский написал в Facebook, что правительство готовится ввести в стране локдаун — полный карантин — до 15 января.