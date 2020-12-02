Соцопрос: 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно

57% опрошенных заявили, что не будут делать прививку, если она будет платной.

Согласно результатам соцопроса, проведенного группой Рейтинг с 28 по 30 ноября, 40% украинцев не готовы сделать прививку вакцины от коронавируса даже если препарат предоставят им бесплатно. Бесплатную вакцину готовы получить 55% опрошенных.

Платно вакцинироваться среди респондентов меньше — 35%. А 57% респондентов заявили, что не будут делать прививку от COVID-19, если она будет платной.

Больше всего бесплатную вакцинацию поддерживают жители сел и лица старшего возраста, а платную — молодежь и жители Киева.

Отметим, этот же опрос показал, что 62% не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с коронавирусом, а 34% — что довольны.

45% респондентов ответили, что меры, введенные властью по противодействию коронавирусной пандемии, являются оптимальными. 30% назвали их слишком мягкими, а 11% — слишком жесткими. В группе "Рейтинг" отметили, что за последние две недели количество тех, кто считает действия властей слишком мягкими, увеличилось.

Положительно касательно возможного введения локдауна (жесткого карантина) высказались 42% респондентов, а 58% опрошенных заявили, что поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (а 40% высказались против такого решения).

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Отметим, в середине ноября компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия) заявили, что промежуточные тесты их почти готовой вакцины показывают 90% эффективности против COVID-19, а директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

А 30 ноября американская компания Moderna, разрабатывающая вакцину от коронавируса, опубликовала на своем сайте обновленную информацию касательно эффективности их препарата. Судя по заявлению, эффективность их вакцины против тяжелого течения COVID составляет 100%. Общая эффективность препарата от компании Moderna против коронавирусной болезни на тот момент составляла 94,1%.

17 ноября глава Минздрава Украины Максим Степанов пообщался в телефонном режиме с министром здравоохранения США Алексом Азаром, который пообещал посодействовать с поставками вакцины от коронавируса в Украину. Позже Степанов заявил, что Украина может разливать готовую вакцину от COVID-19 на своих предприятиях.

1 декабря в Министерстве США заявили, что они готовы к "немедленным массовым поставкам" вакцины от COVID-19. А 2 декабря стало известно, что Великобритания стала первой западной страной, которая выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech.