В США готовы к "немедленным массовым поставкам" вакцины против коронавируса

Американская компания Moderna заявляла, что их вакцина имеет 100%-ую эффективность против тяжелой формы коронавируса.

Пресс-служба Министерства транспорта США сообщила, что они завершили все необходимые меры регулирования для "немедленных массовых поставок" вакцины от COVID-19 по суше и воздуху. В ведомстве сообщили, что они координируют свои действия с частными компаниями, которые будут заниматься доставкой доз препарата от производственных предприятий в центры распределения и пункты вакцинации. Об этом рассказывается на официальном сайте министерства.

"Департамент заложил основу для безопасной транспортировки вакцины против COVID-19 и гордится, что будет поддерживать это историческое начинание", — заявила министр транспорта США Элейн Лан Чао.

Министерство установило соответствующие требования безопасности для транспортировки вакцины, в том числе стандарты для сухого льда и литиевых батарей, которые будут использоваться для охлаждения препарата.

Отметим, 17 ноября глава Минздрава Украины Максим Степанов пообщался в телефонном режиме с министром здравоохранения США Алексом Азаром, который пообещал посодействовать с поставками вакцины от коронавируса в Украину. Позже Степанов заявил, что Украина может разливать готовую вакцину от COVID-19 на своих предприятиях.

Напомним, 30 ноября американская компания Moderna разрабатывающая вакцину от коронавируса, опубликовала на своем сайте обновленную информацию касательно эффективности их препарата. Судя по заявлению, эффективность их вакцины против тяжелого течения COVID составляет 100%. Общая эффективность препарата от компании Moderna против коронавирусной болезни на тот момент составляла 94,1%.

В середине ноября компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия) заявили, что промежуточные тесты их почти готовой вакцины показывают 90% эффективности против COVID-19, а директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

Отметим, Фокус детально разбирался из чего состоят перспективные вакцины от коронавируса.