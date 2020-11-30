В Moderna заявили о 100%-й эффективности их вакцины против тяжелого течения коронавируса

Ни один из подопытных, который получил прививку с препаратом, не заразился COVID-19 в тяжелой форме.

30 ноября американская компания Moderna, разрабатывающая вакцину от коронавируса, опубликовала на своем сайте обновленную информацию касательно эффективности их препарата. Судя по заявлению, эффективность их вакцины против тяжелого течения COVID составляет 100%.

Общая эффективность препарата от компании Moderna против коронавирусной болезни на текущий момент составляет 94,1%.

В исследовании вакцины приняли участие 30 000 участников. Коронавирус подтвердился у 196 подопытных, 30 случаев были тяжелыми.

Вакцина от компании Moderna основана на мРНК вируса. "Это похоже на программное обеспечение для клетки", говорится на сайте компании.

Она кодирует клетки, чтобы те вырабатывали часть шиповидного белка. Ученым пришлось отыскать ту часть вируса, которая бы не мутировала и не слишком изменялась с течением времени. Вирус использует шиповидный белок для того, чтобы прицепиться к атакуемой клетке, эта структура остается неизменной.

Moderna утверждает, что ее вакцина может доставляться при температуре – 20 градусов по Цельсию. Препарат будет стабильным в течение 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что является стандартной температурой в холодильниках.

Напомним, Фокус детально разбирался из чего состоят перспективные вакцины от коронавируса.

Отметим, 16 ноября компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.

В середине ноября западные компании Pfizer и BioNTech заявили, что промежуточные тесты их почти готовой вакцины показывают 90% эффективности против COVID-19, а директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов уже заявил, что Украина может разливать готовую вакцину от COVID-19 на своих предприятиях.