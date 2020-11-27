А что в ампуле? Из чего состоят вакцины от коронавируса

Как и на основе чего создаются новые вакцины от COVID-19, и стоит ли их бояться.

В мире все больше фармацевтических компаний заявляют о том, что их потенциальные вакцины от коронавируса демонстрируют обнадеживающую эффективность, пишет CNN.

Одним из последних был производитель AstraZeneca, который заявил, что его вакцина на 70% эффективна против коронавируса. Вакцины от Pfizer Inc и Moderna, по утверждения компаний, могут защищать от вируса в 95% случаев.

Все перечисленные препараты входят в список вакцин, которые проходят или уже прошли последние этапы испытаний, некоторые из них получили поддержку от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов по всему миру.

Вот, как работает каждая из имеющихся на данный момент вакцин.

Pfizer и BioNTech

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech используют новый подход к созданию вакцин, в основе которого лежит информационная РНК и мРНК.

Такой подход был отобран для создания пандемических вакцин много лет назад, так как позволяет разрабатывать препараты быстрее. Все, что требуется – это генетическая последовательность вируса, вызывающего пандемию. Создателям вакцины даже не нужен сам вирус – только его последовательность.

В этом случае исследователи BioNTech использовали небольшой фрагмент генетического материала, кодирующего фрагмент вируса под названием шиповидный белок. Он находится на поверхности вируса, помогая ему заражать человеческие клетки.

Информационная РНК – это одна цепь генетического кода, которую клетки могут "читать" и использовать для создания белка. В случае имеющейся вакцины, мРНК инструктирует клетки организма производить конкретную часть вирусного шиповидного белка. Затем иммунная система видит его, распознает как чужеродный и готова атаковать, когда в организм попадает настоящий вирус.

мРНК очень хрупкая, поэтому она заключена в липидные наночастицы, покрытые маслянистым веществом, которое плавится при комнатной температуре. Вот почему вакцина Pfizer должна храниться при –75 градусов по Цельсию. Это означает, что для транспортировки и хранения вакцины необходимо специальное оборудование.

Moderna

Вакцина от компании Moderna также основана на мРНК вируса. "Это похоже на программное обеспечение для клетки", говорится на сайте компании.

Также как вакцина от Pfizer/BioNTech, она кодирует клетки, чтобы они вырабатывали часть шиповидного белка. Ученым пришлось отыскать ту часть вируса, которая бы не мутировала и не слишком изменялась с течением времени. Вирус использует шиповидный белок для того, чтобы прицепиться к атакуемой клетке, эта структура остается неизменной.

Moderna разработала иную форму липидных наночастиц для защиты мРНК в своей вакцине. Информация является корпоративной тайной, но Moderna утверждает, что ее вакцина может доставляться при температуре – 20 градусов по Цельсию. Препарат будет стабильным в течение 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что является стандартной температурой в холодильниках.

AstraZeneca

Вакцина была создана командой из Оксфордского университета в Великобритании. Она называется векторной вакциной, использующей неопасный вирус простуды, называемый аденовирусом.

Часть генома аденовируса не способна размножаться в клетках человека, но может доставить в организм ген шиповидного белка коронавируса. Таким образом, организм сможет производить свои собственные вакцины, создавая небольшие копии шиповидного белка.

Взятый британскими учеными аденовирус заражает шимпанзе, но не вызывает заболеваний у людей. Аденовирус также лишили возможности размножаться, а затем модифицировали для введения в клетки ДНК, кодирующей шиповидный белок.

Это более дешевый способ создания вакцины, но занимает больше времени, чем использование РНК. Компания собирается создать недорогую вакцину для всех стран мира. По заявлению компании, вакцина может храниться в стабильном состоянии в течение 6 месяцев при стандартной температуре холодильника.

Johnson & Johnson Janssen Pharmaceuticals

Вакцина от коронавируса Janssen – это рекомбинантная векторная вакцина. Как и AstraZeneca, препарат использует аденовирус, но он действительно заражает людей. Это генно-модифицированная версия аденовируса человека 26-го типа, которая может вызывать простуду, но изменение генов отключило эту функцию. Вакцина также содержит генетические инструкции по производству шиповидного белка.

Такого рода вакцина является единственной, которая была ранее протестирована на рынке. Вектор аденовируса 26-го типа был использован для изготовления вакцины против Эболы, препарат получил разрешение на продажу от Европейской комиссии в июле.

Это единоразовая вакцина, но ранее в этом месяце Johnson & Johnson начала испытания 3-й фазы с двумя дозами, так как появились доказательства, что две дозы обеспечивают лучшую защиту.

Добровольцы получат две вакцины с интервалом 57 дней или плацебо.

Novavax

Биотехнологическая компания Novavax из Мэриленда специализируется на вакцинах, в основе которых лежат "белковые субъединицы". Они используют вирусоподобные наночастицы в качестве основы и покрывают их генно-модифицированными частями шиповидного белка коронавируса.

Такой подход применяется на протяжении многих лет и доказал свою эффективность. Вакцина против гепатита В, вводимая новорожденным, является вакциной на основе белковых субъединиц, также как вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) и одной из вакцин от гриппа.

Novavax использует неопасный для человека вирус насекомых, называемый бакуловирусом. Он доставляет шиповидный белок коронавируса в клетки моли, которые после производят этот белок. Его собирают и смешивают с адъювантом – иммуностимулятором, который создается на основе сапонина, содержащегося в коре мыльного дерева.

Sanofi и GlaxoSmithKline

Вакцина также создана на основе белковых субъединиц с использованием технологии Sanofi FluBlok с адъювантом GlaxoSmithKline. Она использует бакуловирус для выращивания небольших частиц шиповидного белка.

Sinovac и Sinopharm

Вакцина китайской компании Sinovac полагается на инактивированный вирус – один из старейших методов вакцинации людей. В лаборатории выращиваются целые колонии коронавируса, которые потом их "убивают" и превращают в вакцину. Точно так же создается вакцина Sinopharm, содержащая инактивированный вирус.

Спутник V

Российская вакцина против коронавируса Sputnik V, предположительно, векторная вакцина с аденовирусами. Она использует два вида вируса простуды, называемые аденовирус 5-го типа и аденовирус 26-го типа, для переноса генетического материала шиповидного белка в организм.

Как известно, в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Также группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме этого, стало известно, что в России трое медиков заразились коронавирусом после вакцинации "Спутником V".

Ранее международная группа ученых выразила свои опасения в открытом письме, направленном в Lancet, с просьбой выложить в открытый доступ полный клинический протокол испытаний "Спутника". Однако ответ на него россиян, опубликованный по соседству, не только не удовлетворил критиков, но и усилил их настороженное отношение к исследованию.

"Авторы так и не представили никаких данных. Нам не дали даже доступа к оригинальным данным исследования. То есть они оставляют за собой право отказывать в доступе к данным — это совершенно неприемлемо!", — заявил один из авторов открытого письма, Энрико Буччи, профессор биологии американского Университета Темпл и известный борец с лженаукой.

Несмотря на это, Иерусалим уже заказал 1,5 млн доз российской вакцины, также заинтересовались в покупке препарата Беларусь, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия, Египет, Мексика, Аргентина и ОАЭ.