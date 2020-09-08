Ученые засомневались в результатах исследования российской вакцины от коронавируса

Группа ученых из США, Австралии, Италии, Японии, Швейцарии и некоторых других стран обнаружили подозрительные совпадения в результатах исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", опубликованного в журнале The Lancet.

Об этом пишет theBabel.

В исследовании отмечено, что вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев – у всех 76 участников ранней стадии испытаний. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружили.

Ученых насторожило, что уровень антител у добровольцев, на которых испытывали препарат, совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины. Они в открытом письме попросили создателей вакцины предоставить оригинальные данные.

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"Данные всех экспериментов и оригинальные файлы FACS в формате fcs помогли бы при оценке этого исследования, позволяя непосредственно воспроизводить все анализы и выводы, а не пытаться это сделать из данных, выделенных или выведенных из цифр", – говорится в письме.

Руководитель исследования, сотрудник Центра Гамалеи Денис Логунов отказался им отвечать.

"Если редакция The Lancet обратится за пояснениями, мы готовы ответить... Данные по титрам именно такие", – сказал Логунов.

Напомним, США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.