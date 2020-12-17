Деятельностью Минздрава по борьбе с COVID-19 недовольны 67% украинцев, - опрос

Действия президента Зеленского по борьбе с коронавирусом не удовлетворяют 60% опрошенных.

Свежие результаты социологического опроса от группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 14 декабря, свидетельствуют, что деятельность Министерства здравоохранения Украины по борьбе с коронавирусной инфекцией не поддерживают 67% опрошенных, тогда как поддерживают ее лишь 29% респондентов. Еще 4% сказали, что им "тяжело ответить".

В то же время деятельность президента Владимира Зеленского по борьбе с COVID-19 устраивает 36% украинцев, а "не устраивает" — 60% (4% сказали — "тяжело ответить"). Глава государства оказался на первом месте по уровню поддержки среди предложенных вариантов.

Действия МВС в этом вопросе удовлетворяют 28% опрошенных, тогда как 61% они не устраивают (вариант "тяжело ответить" выбрали 12% опрошенных). Деятельность Кабмина устраивает 22% респондентов, а "не устраивает" — 71% (7% "тяжело ответить").

Из предложенных вариантов меньше всего украинцев устраивают действия Верховной Рады. Лишь 18% опрошенных сказали, что их устраивает то, как парламент борется с эпидемией, а недовольны этой деятельностью 77%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Примечательно, что результаты соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" за две недели до этого, с 28 по 30 ноября, были практически такими же. Тогда деятельностью Минздрава по противодействию COVID-19 были удовлетворены 28% опрошенных, а 68% остались недовольны. 62% опрошенных заявили, что они не удовлетворены действиями президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, а 34% — что довольны.

Отметим, по состоянию на утро 17 декабря в Украине выявили 12 047 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 622). Заболели 594 ребенка и 535 медработников.