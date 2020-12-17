Статистика коронавируса в Украине на 17 декабря: в больницы попали почти 3 тысячи человек
Показатель заболеваемости держится на высоком уровне.
По состоянию на утро 17 декабря в Украине выявили 12 047 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 622). Заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За прошедшие сутки госпитализировали 2 997 человек. Умерли 252 пациента. Выздоровело 12 939 человек.
Осуществлено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе методом ПЦР — 41733, методом ИФА — 23828).
За все время пандемии в Украине заболело 931 751 человек; выздоровели – 548 356 человек; умерли – 15 996 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Данные по областям:
- Киев — 96 672 случая зафиксировано (1512 новых случаев)
- Винницкая область — 20 319 (226)
- Волынская область — 29 390 случаев (467)
- Днепропетровская область — 50 894 (578)
- Донецкая область — 30 896 (430)
- Житомирская область — 35 157 (546)
- Закарпатская область — 26 685 (253)
- Запорожская область — 44 693 (858)
- Ивано-Франковская область — 41 356 (274)
- Киевская область — 50 666 (626)
- Кировоградская область — 7 515 (140)
- Луганская область — 8 359 (193)
- Львовская область — 55 291 (458)
- Николаевская область — 25 287 (538)
- Одесская область — 61 038 (1064)
- Полтавская область — 30 783 (317)
- Ровенская область — 37 417 (443)
- Сумская область — 36 599 (348)
- Тернопольская область — 31 874 (293)
- Харьковская область — 63 732 (554)
- Херсонская область — 14 858 (215)
- Хмельницкая область — 35 632 (475)
- Черкасская область — 33 254 (451)
- Черновицкая область — 37 467 (201)
- Черниговская область — 25 917 (587)
Данные с оккупированных территорий недоступны.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 15 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 27,62% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13169. Тогда было проведено 40740 ПЦР-тестов.
Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.