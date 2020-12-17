Статистика коронавируса в Украине на 17 декабря: в больницы попали почти 3 тысячи человек

Показатель заболеваемости держится на высоком уровне.

По состоянию на утро 17 декабря в Украине выявили 12 047 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 622). Заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За прошедшие сутки госпитализировали 2 997 человек. Умерли 252 пациента. Выздоровело 12 939 человек.

Осуществлено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе методом ПЦР — 41733, методом ИФА — 23828).

За все время пандемии в Украине заболело 931 751 человек; выздоровели – 548 356 человек; умерли – 15 996 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Данные по областям:

Киев — 96 672 случая зафиксировано (1512 новых случаев)

Винницкая область — 20 319 (226)

Волынская область — 29 390 случаев (467)

Днепропетровская область — 50 894 (578)

Донецкая область — 30 896 (430)

Житомирская область — 35 157 (546)

Закарпатская область — 26 685 (253)

Запорожская область — 44 693 (858)

Ивано-Франковская область — 41 356 (274)

Киевская область — 50 666 (626)

Кировоградская область — 7 515 (140)

Луганская область — 8 359 (193)

Львовская область — 55 291 (458)

Николаевская область — 25 287 (538)

Одесская область — 61 038 (1064)

Полтавская область — 30 783 (317)

Ровенская область — 37 417 (443)

Сумская область — 36 599 (348)

Тернопольская область — 31 874 (293)

Харьковская область — 63 732 (554)

Херсонская область — 14 858 (215)

Хмельницкая область — 35 632 (475)

Черкасская область — 33 254 (451)

Черновицкая область — 37 467 (201)

Черниговская область — 25 917 (587)

Данные с оккупированных территорий недоступны.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 15 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 27,62% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13169. Тогда было проведено 40740 ПЦР-тестов.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.