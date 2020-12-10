В начале января суточный прирост COVID-19 может достичь 20-25 тысяч, – Шмыгаль

Усиление карантина позволит избежать большего роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может не выдержать нагрузки, считает премьер

В начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.

Такой прогноз обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Украинская правда".

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день", – сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что усиление карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может не выдержать нагрузки.

"Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система упала. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", – рассказал Шмыгаль.

Он также объяснил, почему во время будущего локдауна будут работать гостиницы и транспорт. По его словам, нужно дать возможность людям выехать из мегаполисов, так как основные пути передачи COVID-19 – это крупные скопления людей.

Отметим, за сутки 9 декабря зафиксирован 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".