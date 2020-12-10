Статистика коронавируса в Украине на 10 декабря: 13 371 новый случай

За сутки на 530 человек больше выздоровевших, чем заболевших.

За сутки 9 декабря зафиксирован 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 993 человека;

умерли – 266;

выздоровели – 13 903 человека;

проведено тестирований – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25863).

За все время пандемии в Украине: заболели 858 714 человек, выздоровели – 465 021 человек, умерли – 14 470, проведено ПЦР-тестов – 4 917 780. Продолжают болеть 379 223 человека, за сутки это число уменьшилось на 798.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 86 437 случаев (из них 1 899 за минувшие сутки);

Винницкая область — 19 206 (218);

Волынская область — 27 194 (362);

Днепропетровская область — 46 891 (835);

Донецкая область — 27 678 (634);

Житомирская область — 32 987 (489);

Закарпатская область — 25 344 (315);

Запорожская область — 39 758 (1 060);

Ивано-Франковская область — 40 007 (277);

Киевская область — 46 211 (714);

Кировоградская область — 6744 (220);

Луганская область — 7436 (161);

Львовская область — 51 915 (540);

Николаевская область — 22 621 (494);

Одесская область — 54 840 (717);

Полтавская область — 27 772 (550);

Ровенская область — 35 034 (456);

Сумская область — 34 611 (385);

Тернопольская область — 30 462 (259);

Харьковская область — 60 992 (719);

Херсонская область — 13 039 (213);

Хмельницкая область — 33 426 (466);

Черкасская область — 29 449 (721);

Черновицкая область — 36 044 (218);

Черниговская область — 22 616 (449).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,8% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 093. Тогда было проведено 37 011 ПЦР-тестов.

Напомним, из "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" использованы уже 45,42 млрд гривен. Общая сумма средств, заложенных в Фонд – 65,96 млрд грн.