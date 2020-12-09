Из 65-миллиардного COVID-фонда потратили уже 45 млрд гривен. И лишь 12 млрд – на медицину

Главным распорядителем средств "коронавирусного фонда" остается Министерство инфраструктуры Украины.

Из "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" использованы уже 45,42 млрд гривен. Общая сумма средств, заложенных в Фонд – 65,96 млрд грн.

Такими данными поделилось в среду Министерство финансов Украины. "По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 45,4 млрд грн. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд гривен", – сообщил "Урядовый портал" 9-го декабря.

"На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 миллиона гривен из предусмотренных 100 млн гривен. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использован 1 млрд гривен из выделенных 4 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 млрд гривен. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен", – сообщается в публикации Минфина.

За последних две недели к указанным 5,3 млрд гривен на надбавки врачам в графе расходов прибавилось всего лишь 6,5 миллиона. Причем, если финансирование надбавок врачам проведено в 89% объеме, то надбавки сотрудникам МВД, военным и Нацгвардии уже профинансированы практически на все 100% от заложенных средств: на 2,48 млрд из заложенных 2,53 млрд.

Однако, если суммировать все выделенные Минздраву Украины деньги, согласно таблице распределения средств, то окажется что на нужды МОН было потрачено на два миллиарда меньше заявленного, а в частности, на 7-е декабря – только 10,1 млрд гривен. При этом, к примеру, из 1,9 млрд гривен, выделенных на оборудование приемных отделений опорных больниц, 1,2 млрд были выделены за две последних недели.

В правительстве добавили, что всего на медицинские нужды в фонде заложено 23,8 млрд гривен, а потрачено уже 50% средств.

В то же время, из 26,2 миллиардов заложенных на "строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения" выделено уже 20,8 млрд, то есть порядка 80%. Отметим, что согласно информационному листу Кабмина, главным распорядителем средств COVID-фонда остается Министерство инфраструктуры Украины.

Примечательно, что "Большое строительство" автодорог в таблице расходов указано в категории: "Меры по предотвращению распространения Covid-19".

Как стало известно на днях, анонсированную президентом Владимиром Зеленским помощь украинскому бизнесу – налоговые каникулы и единоразовые выплаты гражданам – также намерены профинансировать из Covid-фонда.