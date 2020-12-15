Народный рейтинг. Самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта Фокус

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Интернет-рейтинг "Самые влиятельные украинцы"

Что эти люди сделали хорошего? Как прославили Украину? Такие вопросы пишут в соцсетях читатели Фокуса после публикации очередного редакционного рейтинга влиятельных. Ответ о том, что влиятельность не то же самое, что авторитетность, обожание или уважение публики, звучит не слишком убедительно для эмоционально заряженной интернет-аудитории.

И их нетрудно понять: констатация неприятного факта существования в Украине неофеодализма не предлагает никакого выхода из ситуации. Рассуждая о роли личных связей, должностей и туго набитых кошельков и о том, какая комбинация этих факторов наиболее выгодна, мы, безусловно, помогаем читателям ориентироваться в текущей ситуации в стране.

Но много ли украинцев хотели бы проснуться через сто лет и узнать, что страной правят решалы и олигархи? Судя по программам политических партий и обещаниям политиков перед выборами, немного. Обществу, устремленному в будущее, нужны свои герои и свои рейтинги, состоящие из тех, кого граждане хотят видеть влиятельными завтра. За их заслуги, авторитет и, конечно же, способность мобилизовать сторонников во имя провозглашаемых ценностей.

Именно поэтому сайт журнала Фокус вновь запускает интерактивный рейтинг влиятельных, в составлении которого смогут поучаствовать все желающие.

Голосование запускается вечером 15 декабря, после публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев", а закончится 29 декабря. Победителю голосования, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус предложит записать интервью.

Правила просты: пользователи могут голосовать за любого из участников редакционного рейтинга (или за нескольких одновременно), а также предлагать своих кандидатов через гугл-форму.

При рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса будет отдавать предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Предыдущий интернет-рейтинг "Самых влиятельных женщин Украины по версии читателей сайта Фокус" вызвал немалый резонанс и собрал более 500 тыс. просмотров. Из-за огромного наплыва читателей редакции пришлось продлевать голосование, а технической команде — внимательно изучать собранные данные на предмет возможных "накруток". В этот раз мы поставили цель сохранить простоту голосования — в один клик, без авторизации и регистрации, но добавили еще один слой защиты.