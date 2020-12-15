Народный рейтинг. Самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта Фокус
Фокус запускает свой второй интерактивный рейтинг "Самые влиятельные украинцы по версии читателей". Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Для голосования следует перейти в карточку участника. Поддержать можно всех, кого вы считаете достойными. Голосование продлится до 29 декабря. Победителю рейтинга, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус предложит записать интервью.
Чтобы предложить своего кандидата для включения в рейтинг нажмите сюда.
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Интернет-рейтинг "Самые влиятельные украинцы"
Что эти люди сделали хорошего? Как прославили Украину? Такие вопросы пишут в соцсетях читатели Фокуса после публикации очередного редакционного рейтинга влиятельных. Ответ о том, что влиятельность не то же самое, что авторитетность, обожание или уважение публики, звучит не слишком убедительно для эмоционально заряженной интернет-аудитории.
И их нетрудно понять: констатация неприятного факта существования в Украине неофеодализма не предлагает никакого выхода из ситуации. Рассуждая о роли личных связей, должностей и туго набитых кошельков и о том, какая комбинация этих факторов наиболее выгодна, мы, безусловно, помогаем читателям ориентироваться в текущей ситуации в стране.
Но много ли украинцев хотели бы проснуться через сто лет и узнать, что страной правят решалы и олигархи? Судя по программам политических партий и обещаниям политиков перед выборами, немного. Обществу, устремленному в будущее, нужны свои герои и свои рейтинги, состоящие из тех, кого граждане хотят видеть влиятельными завтра. За их заслуги, авторитет и, конечно же, способность мобилизовать сторонников во имя провозглашаемых ценностей.
Именно поэтому сайт журнала Фокус вновь запускает интерактивный рейтинг влиятельных, в составлении которого смогут поучаствовать все желающие.
Голосование запускается вечером 15 декабря, после публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев", а закончится 29 декабря. Победителю голосования, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус предложит записать интервью.
Правила просты: пользователи могут голосовать за любого из участников редакционного рейтинга (или за нескольких одновременно), а также предлагать своих кандидатов через гугл-форму.
При рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса будет отдавать предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Предыдущий интернет-рейтинг "Самых влиятельных женщин Украины по версии читателей сайта Фокус" вызвал немалый резонанс и собрал более 500 тыс. просмотров. Из-за огромного наплыва читателей редакции пришлось продлевать голосование, а технической команде — внимательно изучать собранные данные на предмет возможных "накруток". В этот раз мы поставили цель сохранить простоту голосования — в один клик, без авторизации и регистрации, но добавили еще один слой защиты.
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Пётр Порошенко#1
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Богдан Данилишин#2
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Анатолий Шарий#3
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Владимир Зеленский#4
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Виталий Пчёлкин#5
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Епифаний (Думенко)#6
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Денис Бигус#7
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Ринат Ахметов#8
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Ирма Витовская-Ванца#9
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Элина Свитолина#10
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Андрей Шевченко#11
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Андрей Коболев#12
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Арсен Аваков#13
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Виталий Кличко#14
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Юрий Бойко#15
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Виктор Медведчук#16
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Оля Полякова#17
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Наталья Ворожбит#18
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Александр Усик#19
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Дмитрий Гордон#20
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Арсений Яценюк#21
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Дмитрий Кулеба#22
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Алла Мазур#23
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Севгиль Мусаева#24
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Оксана Покальчук#25
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Борис Филатов#26
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Святослав (Шевчук)#27
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Эмине Джапарова#28
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Алексей Вадатурский#29
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Дмитрий Фирташ#30
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Кирилл Шевченко#31
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Юлия Ковалив#32
-
Юлия Тимошенко#33
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Вадим Рабинович#34
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Игорь Коломойский#35
-
Дмитрий Разумков#36
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Ирина Венедиктова#37
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Марина Кудерчук#38
-
Юлия Федив#39
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Наталья Мосейчук#40
-
Игорь Гужва#41
-
Ольга Герасимюк#42
-
Ольга Голубовская#43
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Сергей Шкарлет#44
-
Алексей Чернышов#45
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Олеся Линник#46
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Кира Рудык#47
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Онуфрий (Березовский)#48
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Галина Третьякова#49
-
Владислав Криклий#50
-
Марина Лазебна#51
-
Галина Герега#52
-
Иванна Коберник#53
-
Александр Ткаченко#54
-
Михаил Фёдоров#55
-
Геннадий Кернес#56
-
Виталий Хомутынник#57
-
Виктор Ляшко#58
-
Людмила Денисова#59
-
Леонид Кравчук#60
-
Денис Малюська#61
-
Елена Танасевич#62
-
Даниил Гетманцев#63
-
Томаш Фиала#64
-
Юрий Косюк#65
-
Андрей Портнов#66
-
Валерий Хорошковский#67
-
Алексей Данилов#68
-
Олег Устенко#69
-
Алексей Любченко#70
-
Юрий Аристов#71
-
Игорь Петрашко#72
-
Андрей Герус#73
-
Сергей Марченко#74
-
Валентина Данишевская#75
-
Вадим Новинский#76
-
Геннадий Боголюбов#77
-
Алексей Резников#78
-
Руслан Хомчак#79
-
Андрей Таран#80
-
Олег Диденко#81
-
Елена Зеленская#82
-
Максим Степанов#83
-
Игорь Палица#84
-
Андрей Веревский#85
-
Олег Кулинич#86
-
Артём Сытник#87
-
Сергей Лёвочкин#88
-
Давид Арахамия#89
-
Виктор Пинчук#90
-
Иван Баканов#91
-
Александр Тупицкий#92
-
Денис Шмыгаль#93
-
Андрей Смирнов#94
-
Олег Татаров#95
-
Сергей Шефир#96
-
Кирилл Тимошенко#97
-
Борис Кауфман#98
-
Михаил Подоляк#99
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Андрей Ермак#100