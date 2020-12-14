Время миньонов. 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала Фокус
Журнал "Фокус" опубликовал новый ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". О том, чем удивят читателей самые влиятельные украинцы 2020-го, рассказывает главный редактор Алексей Газубей.
Новый ежегодный редакционный рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных украинцев" удивит многих читателей. Еще на стадии опроса экспертов стало ясно: влиятельность в этом году целиком переместилась в коридоры Офиса президента. Рассматривать как серьезную влиятельную силу большинство членов правительства наши собеседники отказывались напрочь. Не там принимаются решения по "Большой стройке", введению карантина. И не монобольшинство в Верховной Раде ставит условия президентскому Офису, а наоборот.
В результате мы получили конструкцию власти, в которой все государственные и бюджетные решения принимаются в одном здании. Но и вся ответственность также ложится на плечи тех, кто ходит по этим коридорам. Вторая реальная сила — крупный бизнес, которая свои вопросы решает самостоятельно или через посредников опять-таки в Офисе президента. Такая структура при отсутствии явных противовесов может оказаться очень хрупкой под ударами эпидемии, экономического кризиса или политических оппонентов.
Так выходит, что сегодня на многие глобальные государственные решения влияют заместители и советники, фавориты и миньоны. Это мы и отразили в нашем рейтинге. Другое дело, кто из них продержится до нашего следующего рейтинга, ведь в 2019 и 2020 годах он обновился на 50 и более процентов. Это говорит о том, что новая устойчивая волна элиты не сформирована и тот, кто еще вчера на что-то влиял, сегодня руководит только своим профилем в соцсетях. Тот удивительный случай, когда по-прежнему ждешь новых лиц, но при этом уже очень хочется стабильности.
Алексей Газубей,
главный редактор журнала Фокус.
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Владимир Зеленский#1
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Андрей Ермак#2
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Михаил Подоляк#3
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Борис Кауфман#4
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Кирилл Тимошенко#5
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Ринат Ахметов#6
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Сергей Шефир#7
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Арсен Аваков#8
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Олег Татаров#9
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Андрей Смирнов#10
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Ирина Венедиктова#11
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Дмитрий Разумков#12
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Игорь Коломойский#13
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Денис Шмыгаль#14
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Александр Тупицкий#15
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Иван Баканов#16
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Виктор Медведчук#17
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Юрий Бойко#18
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Пётр Порошенко#19
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Виктор Пинчук#20
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Давид Арахамия#21
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Сергей Лёвочкин#22
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Вадим Рабинович#23
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Артём Сытник#24
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Олег Кулинич#25
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Андрей Веревский#26
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Игорь Палица#27
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Юлия Тимошенко#28
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Максим Степанов#29
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Елена Зеленская#30
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Олег Диденко#31
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Юлия Ковалив#32
-
Дмитрий Кулеба#33
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Андрей Таран#34
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Руслан Хомчак#35
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Алексей Резников#36
-
Геннадий Боголюбов#37
-
Вадим Новинский#38
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Виталий Кличко#39
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Валентина Данишевская#40
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Сергей Марченко#41
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Андрей Герус#42
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Игорь Петрашко#43
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Юрий Аристов#44
-
Алексей Любченко#45
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Олег Устенко#46
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Кирилл Шевченко#47
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Алексей Данилов#48
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Валерий Хорошковский#49
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Андрей Коболев#50
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Андрей Портнов#51
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Богдан Данилишин#52
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Юрий Косюк#53
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Дмитрий Фирташ#54
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Томаш Фиала#55
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Даниил Гетманцев#56
-
Елена Танасевич#57
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Денис Малюська#58
-
Леонид Кравчук#59
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Людмила Денисова#60
-
Виктор Ляшко#61
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Виталий Хомутынник#62
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Арсений Яценюк#63
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Геннадий Кернес#64
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Михаил Фёдоров#65
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Александр Ткаченко#66
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Иванна Коберник#67
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Галина Герега#68
-
Алексей Вадатурский#69
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Марина Лазебна#70
-
Владислав Криклий#71
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Эмине Джапарова#72
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Галина Третьякова#73
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Епифаний (Думенко)#74
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Онуфрий (Березовский)#75
-
Святослав (Шевчук)#76
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Борис Филатов#77
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Анатолий Шарий#78
-
Кира Рудык#79
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Олеся Линник#80
-
Алексей Чернышов#81
-
Сергей Шкарлет#82
-
Ольга Голубовская#83
-
Оксана Покальчук#84
-
Виталий Пчёлкин#85
-
Ольга Герасимюк#86
-
Денис Бигус#87
-
Севгиль Мусаева#88
-
Игорь Гужва#89
-
Алла Мазур#90
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Наталья Мосейчук#91
-
Дмитрий Гордон#92
-
Андрей Шевченко#93
-
Юлия Федив#94
-
Ирма Витовская-Ванца#95
-
Марина Кудерчук#96
-
Элина Свитолина#97
-
Александр Усик#98
-
Наталья Ворожбит#99
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Оля Полякова#100