Время миньонов. 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала Фокус

Новый ежегодный редакционный рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных украинцев" удивит многих читателей. Еще на стадии опроса экспертов стало ясно: влиятельность в этом году целиком переместилась в коридоры Офиса президента. Рассматривать как серьезную влиятельную силу большинство членов правительства наши собеседники отказывались напрочь. Не там принимаются решения по "Большой стройке", введению карантина. И не монобольшинство в Верховной Раде ставит условия президентскому Офису, а наоборот.

В результате мы получили конструкцию власти, в которой все государственные и бюджетные решения принимаются в одном здании. Но и вся ответственность также ложится на плечи тех, кто ходит по этим коридорам. Вторая реальная сила — крупный бизнес, которая свои вопросы решает самостоятельно или через посредников опять-таки в Офисе президента. Такая структура при отсутствии явных противовесов может оказаться очень хрупкой под ударами эпидемии, экономического кризиса или политических оппонентов.

Так выходит, что сегодня на многие глобальные государственные решения влияют заместители и советники, фавориты и миньоны. Это мы и отразили в нашем рейтинге. Другое дело, кто из них продержится до нашего следующего рейтинга, ведь в 2019 и 2020 годах он обновился на 50 и более процентов. Это говорит о том, что новая устойчивая волна элиты не сформирована и тот, кто еще вчера на что-то влиял, сегодня руководит только своим профилем в соцсетях. Тот удивительный случай, когда по-прежнему ждешь новых лиц, но при этом уже очень хочется стабильности.

Алексей Газубей,

главный редактор журнала Фокус.