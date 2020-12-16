Первый день читательского голосования за "Самых влиятельных украинцев". На первом месте - Порошенко

За первые сутки голосования в ТОП-5 оказались Петр Порошенко, Галина Герега, Юлия Тимошенко, Людмила Денисова и Владимир Зеленский.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельные украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 16 декабря, за первые сутки голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

"лидеры" — Петр Порошенко;

"стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);

"магнаты" — Галина Герега;

"рулевые" — Людмила Денисова;

"кумиры" — Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины по футболу);

"мастера" — Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария).

Отметим, мы предложили читателям предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. И по итогам первого дня, с утра 17 декабря, в голосование будут включены следующие люди:

Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия");

Лина Костенко (писательница);

Ольга Шарий (блогер, политик);

Игорь Смешко (политик, лидер партии "Сила и Честь");

Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска);

Евгений Мураев (народный депутат 7 и 8 созыва ВРУ, лидер партии "Наши").

Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса будет отдавать предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, предыдущий интернет-рейтинг "Самых влиятельных женщин Украины по версии читателей сайта Фокус" вызвал немалый резонанс и собрал более 500 тыс. просмотров.