Первый день читательского голосования за "Самых влиятельных украинцев". На первом месте - Порошенко
За первые сутки голосования в ТОП-5 оказались Петр Порошенко, Галина Герега, Юлия Тимошенко, Людмила Денисова и Владимир Зеленский.
После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельные украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.
По состоянию на вечер 16 декабря, за первые сутки голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:
- Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
- Галина Герега (совладелица компании «Эпицентр К», политик);
- Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер партии "Батькивщина");
- Людмила Денисова (уполномоченный ВР по правам человека);
- Владимир Зеленский (шестой президент Украины).
Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:
- "лидеры" — Петр Порошенко;
- "стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
- "магнаты" — Галина Герега;
- "рулевые" — Людмила Денисова;
- "кумиры" — Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины по футболу);
- "мастера" — Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария).
Отметим, мы предложили читателям предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. И по итогам первого дня, с утра 17 декабря, в голосование будут включены следующие люди:
- Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия");
- Лина Костенко (писательница);
- Ольга Шарий (блогер, политик);
- Игорь Смешко (политик, лидер партии "Сила и Честь");
- Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска);
- Евгений Мураев (народный депутат 7 и 8 созыва ВРУ, лидер партии "Наши").
Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса будет отдавать предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.
Напомним, предыдущий интернет-рейтинг "Самых влиятельных женщин Украины по версии читателей сайта Фокус" вызвал немалый резонанс и собрал более 500 тыс. просмотров.