Результатам соцопитувань довіряють лише 41% українців, — дослідження КМІС

"Не довіряють" українським соцдослідженням 21% опитаних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати проведеного ним в грудні 2020 року соцопитування, яке стосується рівня довіри українців до соціологічних досліджень в Україні. Так, виявилося, що довіряють "соцопитуванням від організацій, які вже давно працюють і публікують результати своїх досліджень" лише 41% опитаних.

При цьому заявили, що їм "важко відповісти" 36% учасників дослідження, відмовилися давати будь-яку відповідь 1% респондентів, а сказали, що "не довіряють соцопитуваннями" 21% опитаних.

У КМІСі відзначають, що баланс довіри і недовіри (% тих, хто довіряє соцопитуванням мінус % тих, хто їм не довіряє) становить 20%.

Опитування проводилося з 1 по 12 грудня 2020 Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2001 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах всіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% — для показників, близьких до 10%, 1.4% — для показників, близьких до 5%.

Дослідники відзначають, що ситуація з рівнем довіри до соцопитувань в Україні за минулий рік практично не змінилася: наприкінці 2019 року 42% респондентів аналогічного опитування заявили, що "довіряють" результатами соцдосліджень, 21% — що "не довіряють", а 36% відзначили, що їм "важко відповісти".

[ + – ] Дані КМІС. Рівень довіри українців до соцопитувань в різні роки Фото: скриншот

Нагадаємо, результати соцдослідження, проведеного, в тому числі, Фондом "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва, свідчать про те, що Україна потрапила на 5 місце в ТОПі найнещасніших країн світу.

Відповідно до соцопитування від "Рейтингу", проведеного з 12 по 14 грудня, 51% українців вважали припинення обстрілів на Донбасі одним з головних досягнень 2020 року.