Тільки один з п'яти українців довіряє офіційній коронавірусній статистиці

Не довіряють у цілому офіційній статистиці про коронавірус 67% дорослого населення.

Більшість українців тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про COVID-19, причому частка тих, хто сумнівається, зростає. У вересні минулого року частка тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, а в січні вона досягла 67%. Відповідно за цей же період скоротилася з 28% до 19% частка тих, у кого офіційна статистика викликає довіру.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

З часу початку в Україні карантинних заходів у боротьбі з коронавірусом змінювалося ставлення до серйозності захворювання COVID-19. У квітні 2020 року більшість українців (68%) вважали коронавірус дійсно серйозним захворюванням, а до ковід-дисидентів можна було віднести приблизно 28%. Зниження рівня захворюваності і ослаблення карантинних заходів призвело до того, що влітку минулого року ці частки стали 49% і 44% відповідно. З початком другої хвилі епідемії частка ковід-дисидентів почала швидко зменшуватися. На початку 2021 роки тільки приблизно один з десяти дорослих жителів країни (10%) відчував сумніви з приводу небезпеки хвороби. У той час як три чверті (74%) бачили в коронавірусі серйозну загрозу життю.

У квітні минулого року, коли боротьба з епідемією коронавірусу тільки починала розгортатися, половина дорослого населення (50%) висловлювала велику або меншу впевненість у тому, що вітчизняна охорона здоров'я впорається з зі своїми завданнями. Тих, хто не вірив у це, було 41%. До початку нової хвилі коронавірусу оптимістів стало майже вдвічі менше (28%). Зменшилася і кількість песимістів (33%). При цьому різко — з 9% до 39% — зросла частка тих, хто вважав, що вітчизняна охорона здоров'я з частиною завдань здатна впоратися, а з частиною — ні. У січні більшість українців (43%) песимістично оцінюють діяльність вітчизняної охорони здоров'я в боротьбі з коронавірусом. На другому місці (31%) ті, хто оцінює його неоднозначно. Оптимістів залишилося 26%.

Опитування проводилося з 20 січня по 1 лютого. Опитано 1802 респондента у віці 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком окупованих територій). Метод опитування — особисте формалізоване інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо: КМІС опублікував результати проведеного ними в грудні 2020 року соцопитування, яке стосується рівня довіри українців до соціологічних досліджень в Україні. Виявилося, що довіряють соцопитуванням "від організацій, які вже давно працюють і публікують результати своїх досліджень" лише 41% опитаних.

Результати соцдослідження, проведеного, у тому числі, Фондом "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва, свідчать про те, що Україна потрапила на 5 місце в ТОПі найнещасніших країн світу.

Відповідно до соцопитування "Рейтингу", проведеного з 12 по 14 грудня, 51% українців вважали припинення обстрілів на Донбасі одним з головних досягнень 2020 року.