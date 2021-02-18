В Івано-Франківську нове відділення для пацієнтів з COVID-19 заповнилося за лічені години (фото)

Лікарі обласної клінічної лікарні зазначають, що кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, істотно зросла.

Нещодавно перепрофільовані під хворих з COVID-19 відділення обласної клінічної лікарні Івано-Франківська майже повністю заповнилися пацієнтами всього за кілька годин.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

Відділення для пацієнтів з коронавірусом відкрили в середу, 17 лютого, і вже за кілька годин палати були заповнені.

"Із сьогоднішнього дня коронавірусних хворих приймають на території опікового, ендокринологічного, а також відділень нефрології, анестезіології та інтенсивної терапії, алергології та пульмонології", — йдеться в повідомленні.

За словами місцевих лікарів, коронавірус "помолодшав". Симптоми проявляються не відразу, при цьому уражаються легені.

"Крім того, вірус помолодшав, а відсутність клінічних ознак не означає, що в організмі немає вірусної інфекції. Симптомів ніяких, а легені уражаються. При цьому легенева тканина не так швидко відновлюється, є ризик розвитку тромбозів, інсультів, інфарктів", — розповіла пульмонолог Галина Смачило.

Лікарі зазначають, що кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, істотно зросла.

"Працюємо у великому напруженні і сьогодні набагато більше киснезалежних. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз у кожному з відділень понад половина таких пацієнтів", — йдеться в повідомленні.

Лікарі заявляють, що вірус — непередбачуваний, а на реабілітацію після хвороби потрібно багато часу і зусиль. Усіх і кожного вони закликають дотримуватися карантину, зберігати дистанцію, піклуватися про імунітет.

Нагадаємо: через складну ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківській області розгорнуто мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 пацієнтів.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарні міста готові прийняти 100 пацієнтів з COVID-19 з Івано-Франківської області, де через погіршення ситуації в лікарнях майже не залишилося місць для інфікованих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.