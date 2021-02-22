В Минздраве считают, что Буковель стал причиной волны ковида в Ивано-Франковской области

"Это дал Буковель и иностранные туристы. Далее начало расходиться через местное население", – сказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В Министерстве здравоохранения пришли к выводу, что причиной новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стало скопление туристов, том числе иностранных, на горнолыжном курорте "Буковель".

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы ожидали, что (новая волна) будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам господина Ляшко, нашего санитарного врача, это дал Буковель и иностранные туристы. И дальше начало расходиться через местное население", – сказал Тимошенко.

Он выразил надежду на скорую стабилизацию ситуации в регионе, заверив, что власть сделала все возможное, чтобы взять вспышку под контроль.

"Койки нашли, техника есть, кислород есть – надеюсь, что мы собьем эту волну. Мы готовимся и в других областях также, потому что видим, что в Черновцах начинается подъем некоторый, в Закарпатской области", – сказал заместитель главы ОП.

Напомним, вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.