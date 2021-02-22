У МОЗ вважають, що Буковель став причиною хвилі ковіду в Івано-Франківській області

"Це дав Буковель та іноземні туристи. Далі почало розходитися через місцеве населення", — сказав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

У Міністерстві охорони здоров'я дійшли висновку, що причиною нового спалаху коронавірусу в Івано-Франківській області стало скупчення туристів, зокрема іноземних, на гірськолижному курорті "Буковель".

Про це сказав заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми очікували, що (нова хвиля) буде 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше. За підрахунками пана Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав Буковель та іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення", — сказав Тимошенко.

Він висловив надію на швидку стабілізацію ситуації в регіоні, запевнивши, що влада зробила все можливе, щоб взяти спалах під контроль.

"Ліжка знайшли, техніка є, кисень є — сподіваюся, що ми зіб'ємо цю хвилю. Ми готуємося і в інших областях також, тому що бачимо, що в Чернівцях починається певний підйом, у Закарпатській області", — сказав заступник глави ОП.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Івано-Франківській області був зафіксований на початку минулого тижня. У регіон негайно вирушив головний санлікар Віктор Ляшко. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнення лікарень у регіон був доставлений мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуацію, що склалася мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів із коронавірусом у Львові.