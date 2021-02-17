"Критическая ситуация": В Ивано-Франковской области вводят "красный" уровень карантина

Со следующего понедельника в области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковска приняла решение ужесточить карантин. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая", — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Последние 10 дней в области наблюдается значительный рост числа случаев заболевания на Covid-19, несмотря на выполнение плана Минздрава по подготовке 50% всех больничных коек для коронавируса. На данный момент 80% всех коек имеют обеспечение кислородом. В области существует дефицит больничных коек.

С 22 по 28 февраля вводятся область будет жить по таким правилам:

Общепит будет работать только на вынос;

Развлекательные заведения, кинотеатры, спортзалы и ночные клубы временно закрываются;

Запрещается проведения культурных и религиозных мероприятий;

Переход на дистанционное обучение учеников 5-11 класса.

Возможны введения ограничений на въезд-выезд из Ивано-Франковской области.

Напомним, с 22 февраля в Украине вернется адаптивный карантин с зонами.

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.