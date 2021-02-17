Шмыгаль заявил о возвращении адаптивного карантина в Украине

Регионы Украины разделят на карантинные зоны по уровню эпидемической опасности

Со следующего понедельника, 22 февраля, в Украине снова вводится адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом на заседании Кабинета министров.

По словам главы правительства, украинские области разделят на четыре зоны в зависимости от санитарно-эпидемической ситуации. Для каждой из них уже определили специальные критерии и ограничения, которые начнут действовать с 22 февраля.

Кроме того, на сайте Кабинета министров уже опубликован проект постановления, согласно которому срок действия карантина могут продлить до 30 апреля текущего года. До этой же даты на всей территории Украины планируют продлить режим чрезвычайной ситуации.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав предложил новую систему "светофорного" разделения на зоны эпидемической опасности. По его словам, такие категории станут условными "маячками" и будут показывать, где ситуация улучшается, а где нужно принимать экстренные меры для стабилизации.

"Когда мы говорим о других уровнях эпидопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый, то они будут касаться не карантинных ограничений, они будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам то, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям: увеличению числа больных, увеличению количества госпитализаций и, возможно, потенциальному риску, что система здравоохранения может не справиться", — объяснил Виктор Ляшко.

Накануне представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что правительство задумало продлить карантин и режим ЧС до мая, сохранив разделение на зоны. По умолчанию зона будет считаться "желтой", однако цвет могут изменить вплоть до "красного" в зависимости от нагрузки на систему здравоохранения. Как заявил Василий Мокан, вводить режим выходного дня, как в конце 2020 года, Кабмин пока не собирается.