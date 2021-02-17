Шмигаль заявив про повернення адаптивного карантину в Україні

Регіони України розділять на карантинні зони за рівнем епідемічної небезпеки

З наступного понеділка, 22 лютого, в Україні знову вводиться адаптивний карантин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це на засіданні Кабінету міністрів.

За словами глави уряду, українські області розділять на чотири зони залежно від санітарно-епідемічної ситуації. Для кожної з них вже визначили спеціальні критерії та обмеження, які почнуть діяти з 22 лютого.

Крім того, на сайті Кабінету міністрів уже опублікований проект постанови, згідно з яким термін дії карантину можуть продовжити до 30 квітня поточного року. До цієї ж дати на всій території України планують продовжити режим надзвичайної ситуації.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ запропонував нову систему "світлофорного" поділу на зони епідемічної небезпеки. За його словами, такі категорії стануть умовними "маячками" і показуватимуть, де ситуація поліпшується, а де треба вживати екстрених заходів для стабілізації.

"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо ввести в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони стосуватимуться не карантинних обмежень, вони звітуватимуть і показуватимуть органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційного ризику, що система охорони здоров'я може не впоратися", — пояснив Віктор Ляшко.

Напередодні представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що уряд задумав продовжити карантин і режим НС до травня, зберігши поділ на зони. За замовчуванням зона буде вважатися "жовтою", проте колір можуть змінити аж до "червоного" залежно від навантаження на систему охорони здоров'я. Як заявив Василь Мокан, вводити режим вихідного дня, як наприкінці 2020 року, Кабмін поки не збирається.