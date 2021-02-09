В Украине введут "светофорное" деление на карантинные зоны, - Ляшко

По словам главного санврача, адаптивный карантин может начаться уже в середине февраля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что адаптивный карантин в Украине могут ввести со второй половины февраля или с конца месяца. Об этом он сказал во время форума "Украина 30", передает Укринформ.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля. Они будут поделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, и где нужно принимать сразу дополнительные меры", — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач сообщил, что новые уровни будут касаться не карантинных ограничений, а нужны для того, чтобы сообщать местным властям о рисках дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе.

"Когда мы говорим о других уровнях эпидопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый, то они будут касаться не карантинных ограничений, они будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам то, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям: увеличению числа больных, увеличению количества госпитализаций и, возможно, потенциальному риску, что система здравоохранения может не справиться", — говорит он.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.

"Оранжевый" общенациональный карантин решением правительства продлен до 31 марта.