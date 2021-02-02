В Украине сейчас нет ни одного региона, который попадал бы в "красную" зону

Минздрав готовит предложение о возвращении в стране адаптивного карантина.

На прошлой неделе в Украине было зафиксировано 27 157 новых случаев заболевания COVID-19, на первой неделе декабря их было 89 322. В больницах находились 18 551 человек, а в начале декабря – 28 163. Такие данные привел на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация улучшается, главным образом, благодаря украинцам, которые "соблюдают карантинные правила".

Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Напомним, адаптивный карантин предполагает, что ограничения устанавливаются для каждого региона отдельно, в зависимости от уровня заболеваемости.

[ + – ] Карантинные зоны, установленные 9 ноября 2020 года

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.

"Оранжевый" общенациональный карантин решением правительства продлен до 31 марта.

12 января Степанов говорил о том, что после 24 января (после локдауна) в стране введут адаптивный карантин. 25 января он сказал, что карантинные зоны введут через неделю.