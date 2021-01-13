Минздрав хочет вернуться к адаптивному карантину

Адаптивный карантин могут вернуть после зимнего локдауна.

Министерство здравоохранения хочет вернуться к адаптивному формату карантина в Украине. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, после завершения зимнего локдауна будет "переход к адаптивному карантину, который будет применяться, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе".

"Относительно введения жестких карантинов в будущем — пока прогнозировано мы не видим необходимости делать это в будущем, но все будет зависеть от ситуации. Понятно, что если ситуация начнет резко ухудшаться, и у нас начнет ураганными темпами расти количество больных и как следствие — количество госпитализированных, что потенциально может привести к критической нагрузке на медицинскую систему — тогда мы будем предлагать", — сказал министр.

Адаптивный карантин, который имел "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны, действовал в Украине до 11 ноября. Регионы попадали в соответствующий уровень эпидопасности в зависимости от коронавирусных показателей.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что в эфире "24 Канала" Степанов говорил о необходимости продления локдауна.

Ранее Степанов объяснял, почему локдаун в Украине ввели после праздников.