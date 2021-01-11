Степанов объяснил, почему локдаун в Украине ввели после праздников (видео)

В Минздраве отметили, что украинцы много ездили, встречались с друзьями и родными, а теперь это может иметь последствия.

После новогодних праздников вероятен рост количества инфицированных коронавирусом, что и стало поводом уйти в жесткий локдаун именно с 8 января, рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, во время праздников происходит большое количество контактов между людьми, которые в обычной жизни между собой бы не пересеклись.

"У нас были праздники, которые предусматривали, и мы видели, большое скопление людей на новогодних елках и во время других празднований. У нас было перемещение людей. Наши граждане ездили к своим родственникам, родителям, ездили отдыхать. И все эти дни такая большая мобильность населения предполагает большое количество контактов. И как следствие большого количества контактов – увеличивается риск инфицирования и рост количества людей, которые могут инфицироваться во время новогодних праздников", – заявил министр.

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Рост количества заболевших, считают в Минздраве, после новогодних праздников может увеличиться. Жесткий карантин, который продлиться до 24 января, должен снизить риски еще большего инфицирования населения.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что карантин даст передышку системе здравоохранения и врачам, а также поможет подготовиться к новым вызовам, например, к британскому штамму коронавируса.

В свою очередь украинцы продолжают нарушать запреты, очередным свидетельством чего стали огромные очереди на курорте "Буковель".