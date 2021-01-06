Радуцкий объяснил, в чем польза локдауна для Украины

Народный депутат привел в пример страны Евросоюза, где карантин продолжили вместо того, чтобы его послабить или отменить.

В локдаун, который в Украине должен начаться 8 января и продлиться до 24-го, нужно дать передышку системе здравоохранения и врачам, а также подготовиться к новым вызовам, например, к британскому штамму коронавируса. Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что количество новых подтвержденных случаев коронавируса уменьшается не только в Украине, но и во многих странах Евросоюза. Самая худшая ситуация сейчас в Великобритании, где распространяется новый штамм Covid-19. По состоянию на 4 января там инфицировались 58 700 больных в сутки, что стало абсолютным антирекордом.

Радуцкий добавил, что несмотря на заявлено ранее странами ЕС послабление карантина в январе, сейчас многие его планируют продолжить.

"В Германии локдаун должен был закончиться 10 января. Власти планируют продолжить жесткий карантин на 2-3 недели. Во Франции и Испании усилили ограничения в регионах, где большое количество госпитализированных пациентов. В Великобритании с 4 января ввели локдаун: выходить из дома разрешено не более, чем на час в сутки: для физических упражнений, покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. Все понимают — надо продержаться еще 2-3 месяца до конца холодного сезона. Ведь вакцинация не даст быстрых результатов. В Германии пока вакцинировали только 150 000 человек, во Франции — около 100 000. По оптимистическому сценарию, до конца зимы прививки от коронавирусной болезни сделают 10% населения этих стран. Положительный эффект от вакцинации мы почувствуем, пожалуй, ближе к следующему сезону гриппа и ОРВИ — то есть осенью", – пишет он.

На вопрос, как дальше действовать Украине в сложившейся ситуации, Радуцкий отвечает, что праздновать победу над вирусом еще слишком рано. Поэтому во время локдауна медицинская сфера должна немного перевести дух, чтобы собраться с новыми силами для борьбы, в том числе и новым штаммом коронавируса, который заразнее и агрессивнее.

"В то же время, возможно, стоит прислушаться к предложениям бизнес сообщества и отрегулировать некоторые вопросы ограничения на продажу товаров при локдауне. Нет причин создавать для предпринимателей и потребителей сложности и ограничения, которые не влияют на эпидемиологическую ситуацию", – добавил он.

Напомним, в Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. В рамках его, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун). Однако 7 января власти могут пересмотреть решение о введении жестких карантинных ограничений.

В Офисе президента Зеленского сообщили, локдаун могут сократить по длительности или сместить на другие даты.