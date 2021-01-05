Локдаун в Украине могут сократить или перенести, - СМИ

Советник главы ОП Подоляк заявил, что окончательное решение будет принято "в ближайшее время".

Издание "Страна" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Зеленского сообщило, что жесткий карантин (локдаун) в Украине, который запланировали с 8 по 24 января, могут сократить по длительности или сместить на другие даты.

В комментарии этому же изданию советник главы ОП Михаил Подоляк не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что в аппарате президента детально изучают статистику по коронавирусу.

"В ближайшее время будет принято окончательное решение. После всех за и против. Все на контроле сейчас", — сказал Подоляк.

В пресс-службе Кабмина также не стали подтверждать или опровергать "Стране" сведения о возможном пересмотре жесткого карантина.

"На данный момент действует постановление правительства с усиленным карантином с 8 числа. Других решений не принималось", — заявили в Кабмине.

Отметим, 28 декабря 2020 года глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что, несмотря на спад количества новых случаев коронавируса, январский локдаун отменять не будут.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

По состоянию на 5 января в Украине выявлено 5 334 новых случая коронавируса. Среди заболевших – 164 ребенка и 362 медработника. 1280 человек госпитализированы. Выздоровели 13 850 граждан.

Сутками ранее в Украине выявили 4 158 новых случаев COVID-19.