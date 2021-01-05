Статистика коронавируса в Украине на 5 января: за последние сутки Covid-19 унес 202 жизни
Количество подтвержденных случаев коронавируса – на 1176 случаев больше, чем сутками ранее.
По состоянию на 5 января в Украине выявлено 5334 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале Минздрава и в системе мониторинга распространения вируса СНБО.
Среди заболевших – 164 ребенка и 362 медработника. 1280 человек госпитализированы. Выздоровели 13850 граждан, скончались 202.
За последние сутки было проведено 24 154 ПЦР-теста и 15132 тестом методом ИФА.
Самое большое количество заболевших зафиксировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 083 585 случаев коронавируса, выздоровели 747 408 граждан, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 19129 человек.
Ситуация по регионам:
- г. Киев – 114 369 (+846);
- Винницкая область – 22 97 (+76);
- Волынская область – 33 574 (+86);
- Днепропетровская область – 60 251 (+320);
- Донецкая область – 37 829 (+269);
- Житомирская область — 40 175 (+77);
- Закарпатская область – 28 600 (+65);
- Запорожская область – 55 964 (+418);
- Ивано-Франковская область – 43753 (+61);
- Киевская область — 61 108 (266);
- Кировоградская область – 8598 (+25);
- Луганская область – 11 053 (+33);
- Львовская область – 63 286 (+371);
- Николаевская область – 32 560 (+ 87);
- Одесская область – 73 282 (+682);
- Полтавская область — 37 575 (+376);
- Ровенская область – 41 769 (+137);
- Сумская область – 41 595 (+59);
- Тернопольская область – 34 459 (+53);
- Харьковская область – 70 656 (+313);
- Херсонская область – 18 318 (+84);
- Хмельницкая область — 40 012 (+40);
- Черкасская область — 40 401 (+376);
- Черновицкая область – 40 764 (+127);
- Черниговская область – 30 637 (+87).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 3 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 26,1% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 2780. Тогда был проведен 11 021 ПЦР-тест.