Статистика коронавируса в Украине на 5 января: за последние сутки Covid-19 унес 202 жизни

Количество подтвержденных случаев коронавируса – на 1176 случаев больше, чем сутками ранее.

По состоянию на 5 января в Украине выявлено 5334 новых случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале Минздрава и в системе мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших – 164 ребенка и 362 медработника. 1280 человек госпитализированы. Выздоровели 13850 граждан, скончались 202.

За последние сутки было проведено 24 154 ПЦР-теста и 15132 тестом методом ИФА.

Самое большое количество заболевших зафиксировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 083 585 случаев коронавируса, выздоровели 747 408 граждан, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 19129 человек.

Ситуация по регионам:

г. Киев – 114 369 (+846);

Винницкая область – 22 97 (+76);

Волынская область – 33 574 (+86);

Днепропетровская область – 60 251 (+320);

Донецкая область – 37 829 (+269);

Житомирская область — 40 175 (+77);

Закарпатская область – 28 600 (+65);

Запорожская область – 55 964 (+418);

Ивано-Франковская область – 43753 (+61);

Киевская область — 61 108 (266);

Кировоградская область – 8598 (+25);

Луганская область – 11 053 (+33);

Львовская область – 63 286 (+371);

Николаевская область – 32 560 (+ 87);

Одесская область – 73 282 (+682);

Полтавская область — 37 575 (+376);

Ровенская область – 41 769 (+137);

Сумская область – 41 595 (+59);

Тернопольская область – 34 459 (+53);

Харьковская область – 70 656 (+313);

Херсонская область – 18 318 (+84);

Хмельницкая область — 40 012 (+40);

Черкасская область — 40 401 (+376);

Черновицкая область – 40 764 (+127);

Черниговская область – 30 637 (+87).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 3 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 26,1% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 2780. Тогда был проведен 11 021 ПЦР-тест.