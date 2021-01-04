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Статистика коронавируса в Украине: за сутки заболели на 400 человек меньше, чем днем ранее

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Коронавирус, Статистика коронавируса, ПРЦ-тесты, СНБО, Минздрав, Суточная заболеваемость
Фото: Украинская правда

С начала пандемии в стране выздоровели 733 558 человек, 18 927 – умерли.

По состоянию на утро 4 января в Украине выявили 4 158 новых случаев COVID-19 (сутками ранее –  4 576). Среди них заболели 170 детей и 163 медработника.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки было госпитализировано 1526 пациентов с коронавирусом, умерли – 73 человека. Оправились от коронавируса 4 693 человека. Также отмечается, что за минувшие сутки было проведено 13 128 тестов на COVID-19, из которых 11021 – методом ПЦР, а 2107 – ИФА.

Всего же с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 078 251 случай COVID-19. Из них выздоровели 733 558 человек, а 18 927 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 113 523 случая (+504);
  • Винницкая область – 22 921 (+54);
  • Волынская область – 33 488 (+83);
  • Днепропетровская область – 59 931 (+234);
  • Донецкая область – 37 560 (+162);
  • Житомирская область – 40 098 (+91);
  • Закарпатская область – 28 535 (+ 50);
  • Запорожская область – 55 546 (+528);
  • Ивано-Франковская область – 43 692 (+104);
  • Киевская область – 60 842 (+301);
  • Кировоградская область – 8 573 (+7);
  • Луганская область – 11 020 (+12);
  • Львовская область – 62 915 (+352);
  • Николаевская область – 32 473 (+314);
  • Одесская область – 72 600 (+285);
  • Полтавская область – 37 199 (+269);
  • Ровенская область – 41 632 (+54);
  • Сумская область – 41 536 (+39);
  • Тернопольская область – 34 406 (+72);
  • Харьковская область – 70 343 (+63);
  • Херсонская область – 18 234 (+75);
  • Хмельницкая область – 39 972 (+26);
  • Черкасская область – 40 025 (+300);
  • Черновицкая область – 40 637 (+134);
  • Черниговская область – 30 550 (+45).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 2 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,22% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 3 688. Тогда было проведено 12 362 ПЦР-теста.