Статистика коронавируса в Украине: за сутки заболели на 400 человек меньше, чем днем ранее

С начала пандемии в стране выздоровели 733 558 человек, 18 927 – умерли.

По состоянию на утро 4 января в Украине выявили 4 158 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 4 576). Среди них заболели 170 детей и 163 медработника.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки было госпитализировано 1526 пациентов с коронавирусом, умерли – 73 человека. Оправились от коронавируса 4 693 человека. Также отмечается, что за минувшие сутки было проведено 13 128 тестов на COVID-19, из которых 11021 – методом ПЦР, а 2107 – ИФА.

Всего же с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 078 251 случай COVID-19. Из них выздоровели 733 558 человек, а 18 927 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 113 523 случая (+504);

Винницкая область – 22 921 (+54);

Волынская область – 33 488 (+83);

Днепропетровская область – 59 931 (+234);

Донецкая область – 37 560 (+162);

Житомирская область – 40 098 (+91);

Закарпатская область – 28 535 (+ 50);

Запорожская область – 55 546 (+528);

Ивано-Франковская область – 43 692 (+104);

Киевская область – 60 842 (+301);

Кировоградская область – 8 573 (+7);

Луганская область – 11 020 (+12);

Львовская область – 62 915 (+352);

Николаевская область – 32 473 (+314);

Одесская область – 72 600 (+285);

Полтавская область – 37 199 (+269);

Ровенская область – 41 632 (+54);

Сумская область – 41 536 (+39);

Тернопольская область – 34 406 (+72);

Харьковская область – 70 343 (+63);

Херсонская область – 18 234 (+75);

Хмельницкая область – 39 972 (+26);

Черкасская область – 40 025 (+300);

Черновицкая область – 40 637 (+134);

Черниговская область – 30 550 (+45).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 2 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,22% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 3 688. Тогда было проведено 12 362 ПЦР-теста.