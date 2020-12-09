Карантин в Украине продлили до 28 февраля

В рамках новых карантинных ограничений предусматривается изменение режима работы ресторанов и кафе.

Карантин в Украине будет действовать до 28 февраля 2021 года – Кабмин продлил действие ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля", — сказал глава Минздрава Максим Степанов.

В рамках новых карантинных ограничений предусматривается изменение режима работы ресторанов и кафе. Они могут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается 22:00.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).