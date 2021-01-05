Решение о введении локдауна могут пересмотреть, – СМИ

Власти оценивают статистику заболевших.

Власти могут пересмотреть решение о введении жестких карантинных ограничений 7 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", — сообщил источник.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Зеленского сообщило, что жесткий карантин в Украине, который запланировали с 8 по 24 января, могут сократить по длительности или сместить на другие даты.

В комментарии этому же изданию советник главы ОП Михаил Подоляк не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что в аппарате президента детально изучают статистику по коронавирусу.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. Внутри него, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун).

По состоянию на 5 января в Украине выявлено 5334 новых случаев коронавируса.