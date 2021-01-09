Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих, пробка на 5 км и очереди на подъемники (видео)

Горнолыжным курортам не запрещали работать во время усиленного карантина.

Несмотря на ужесточение карантина с 8 января, в Буковеле можно увидеть огромное количество отдыхающих, которые приехали на горнолыжный курорт на рождественские праздники.

Ролик со стоящими в очереди на подъемник туристами опубликовал блогер Сергей Наумович в своем Facebook.

"Локдаун. Такой Локдаун", – написал блогер.

Хотя и присутствуют определенные ограничения, горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское не запрещали работать во время усиленного карантина.

Посетителям запрещают находиться в ресторанах во время локдауна, однако отели и гостевые дома работают.

В комментариях Наумович также рассказал, что по дороге в Буковель приходится стоять в огромных пробках. По словам блогера, из Яремче в Буковель ему пришлось добираться 2,5 часа. "Из них 2 часа — 5 км пробки", — сообщил автор.

Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун.