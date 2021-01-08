Колготки и носки под запретом. В Украине начался новый локдаун (фото)
Пользователи социальных сетей публикуют фото, как в магазинах соблюдают введенные Кабмином ограничения.
Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В мессенджерах пользователи делятся фотографиями соблюдения ограничений в супермаркетах.
В магазинах опечатывают полки с товаром для ухода за обувью, полотенец и прочей бытовой химией. На объявлениях указывают такую причину ограничения продажи: "В связи с постановлением Кабинета министров Украины от 09.12.2020 №1236 "Про установление карантина и имплементации ограничительных противоэпидемических мер с целью запобегания распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в период с 08.01.2021 по 24.01.2021 года"
При этом новые ограничения не затрагивают транспорт. Согласно решению Кабмина разрешена работа:
- Городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршутках. Однако должны заниматься лишь сидячие места.
- Авиа-, авто- и железнодорожное международное и внутреннее сообщение
- Работа продуктовых магазинов и рынков
- Аптек и ветаптек
- Магазинов, продающих средства гигиены, связи и корма для животных
- Работа банков и финансовых учреждений
- Почтовых операторов
- АЗС, но без зон питания
- СТО
- Отелей, но при условии, что зоны общего питания в них будут работать с 6:00 до 11:00
- Салоны красоты и парикмахерские при условии предварительной записи.
Список всех ограничений ниже на фотографии.