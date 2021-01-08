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Украина Локдаун в Украине

Колготки и носки под запретом. В Украине начался новый локдаун (фото)

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Пользователи социальных сетей публикуют фото, как в магазинах соблюдают введенные Кабмином ограничения.

Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В мессенджерах пользователи делятся фотографиями соблюдения ограничений в супермаркетах.

В магазинах опечатывают полки с товаром для ухода за обувью, полотенец и прочей бытовой химией. На объявлениях указывают такую причину ограничения продажи: "В связи с постановлением Кабинета министров Украины от 09.12.2020 №1236 "Про установление карантина и имплементации ограничительных противоэпидемических мер с целью запобегания распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в период с 08.01.2021 по 24.01.2021 года"

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Фото: PavlovskyNews
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Фото: PavlovskyNews
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Фото: Баба і Кіт в Фейсбуке
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Фото: PavlovskyNews
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Фото: Виталий Безгин Фейсбук
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При этом новые ограничения не затрагивают транспорт. Согласно решению Кабмина разрешена работа:

  • Городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршутках. Однако должны заниматься лишь сидячие места.
  • Авиа-, авто- и железнодорожное международное и внутреннее сообщение
  • Работа продуктовых магазинов и рынков
  • Аптек и ветаптек
  • Магазинов, продающих средства гигиены, связи и корма для животных
  • Работа банков и финансовых учреждений
  • Почтовых операторов
  • АЗС, но без зон питания
  • СТО
  • Отелей, но при условии, что зоны общего питания в них будут работать с 6:00 до 11:00
  • Салоны красоты и парикмахерские при условии предварительной записи.

Список всех ограничений ниже на фотографии.

список ограничений