Карантинные зоны вернутся через неделю, – Степанов

Минздрав проанализирует, как отличается ситуация в регионах Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине введут карантинные зоны через неделю. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов — где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", — сказал Степанов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.

Ранее Шмыгаль сообщил, что на территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "желтой зоны" карантина.