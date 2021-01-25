Карантинные зоны вернутся через неделю, – Степанов
Минздрав проанализирует, как отличается ситуация в регионах Украины.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине введут карантинные зоны через неделю. Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.
"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов — где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", — сказал Степанов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.
Ранее Шмыгаль сообщил, что на территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "желтой зоны" карантина.