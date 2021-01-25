Карантинні зони повернуться через тиждень, — Степанов
МОЗ проаналізує, як відрізняється ситуація в регіонах України.
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив, що в Україні введуть карантинні зони через тиждень. Про це він повідомив на брифінгу.
За його словами, Україна повертається до адаптивного карантину.
"Тепер ми живемо в загальних карантинних обмеженнях. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. У тому числі в розрізі регіонів — де яка епідеміологічна ситуація. Ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Але для того, щоб повернутися, щоб це було ефективно, нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і другому", — сказав Степанов.
Нагадаємо: премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.
Раніше Шмигаль повідомив, що на території України після завершення зимового локдауну будуть діяти обмеження "жовтої зони" карантину.