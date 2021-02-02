В Україні зараз немає жодного регіону, який потрапляв би до "червоної" зони

МОЗ готує пропозицію про повернення в країну адаптивного карантину.

Минулого тижня в Україні було зафіксовано 27 157 нових випадків захворювання COVID-19, на першому тижні грудня їх було 89 322. У лікарнях перебувало 18 551 осіб, а на початку грудня — 28 163. Такі дані навів на брифінгу Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ситуація поліпшується, головним чином, завдяки українцям, які "дотримуються карантинних правил".

МОЗ найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, яка може знаходитися в "червоній" зоні.

Нагадаємо, адаптивний карантин передбачає, що обмеження встановлюються для кожного регіону окремо, залежно від рівня захворюваності.

[ + – ] Карантинні зони, встановлені 9 листопада 2020 року

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.

"Помаранчевий" загальнонаціональний карантин рішенням уряду продовжений до 31 березня.

12 січня Степанов говорив про те, що після 24 січня (після локдауну) в країні введуть адаптивний карантин. 25 січня він сказав, що карантинні зони введуть через тиждень.